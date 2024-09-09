Demet Evgar’ın Hayranlarının Beklediği Haber Sonunda Geldi!

MF Yapım imzalı reyting rekortmeni dizisi Bahar’ın yeni sezon çekimleri tüm hızıyla başladı. Dizinin yeni sezonda ne zaman ekrana gelmeye başlayacağı merak ediliyordu.

Yeni bölümlerin heyecanını yaşayan izleyiciler, çekimlerin başladığı haberine sevinirken, sosyal medyada da ikinci sezona yönelik çok sayıda yorum yapılıyor. Dizinin yeni döneminde beklentiler yüksek.

İlk sezonuyla büyük beğeni toplayan ve Salı günlerinin vazgeçilmez adresi olan dizi, ikinci sezonuyla çok yakında ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Yeni dönemde yeni olaylar, yeni karakterler ile Bahar dizisinin ilk sezondaki gibi çok güçlü bir dönem geçirmesi bekleniyor.



MF Yapım imzalı dizinin yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt yer alırken, senaryosunu ise Ayça Üzüm ve Nergiz Herdem İnce kaleme alıyor.

Dizinin oyuncu kadrosunda; Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Füsun Demirel, Elit Andaç Çam, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Alisa Sezen Sever, Hasan Şahintürk, Sena Mia Kalıp ve Hatice Aslan gibi birbirinden başarılı isimler bulunuyor.

Bahar dizisinin yeni sezonuna; Büşra Pekin “Süreyya” karakteriyle, Elçin Afacan ise “Eylem” karakteriyle izleyiciyle buluşacak.



Her şeye rağmen yeniden başlamanın mümkün olduğunu hatırlatacak olan “Bahar” yeni sezonuyla çok yakında Show TV’de!