Demet Akalın'ın Aras Bulut İynemli ve Ahu Yağtu Pişmanlığı! İlk Kez İtiraf Etti

Kiracı sorunları nedeniyle evlerini boş tuttuğunu söyleyen Demet Akalın, geçmişte ünlü isimlerden gelen kiralama taleplerini geri çevirdiğini anlattı. Akalın, bugün dönüp baktığında bu kararlarından pişman olduğunu dile getirdi.

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, geçtiğimiz gece gazetecilerle sohbetinde kiracılarla yaşadığı deneyimlere dair samimi açıklamalarda bulundu. Akalın, bir süredir evlerini kiraya vermediğini belirtirken, geçmişte gelen bazı teklifleri kabul etmediği için şimdi pişmanlık duyduğunu söyledi.

“AHU YAĞTU TALİP OLDU, BEN VERMEDİM”

Akalın, büyük evlerinden birine bir dönem Ahu Yağtu’nun talip olduğunu anlattı. Yağtu’nun, evle ilgili bazı taleplerde bulunduğunu belirten Akalın, o anki yaklaşımını esprili bir dille şöyle aktardı:

“Panjurlarını yaptırır mısınız gibi bir şey sordu. Ben de ‘Panjurları o yaptırsın, benden para çıkmasın’ dedim. Çok cimrice davrandım. Ama sonra pişman oldum. O kesin öderdi.”

Akalın, Yağtu’nun, Cem Yılmaz’ın eski eşi olduğunu da hatırlatarak, bugün olsa kararının farklı olacağını dile getirdi.

ARAS BULUT İYNEMLİ’Yİ DE GERİ ÇEVİRDİ

Şarkıcı, benzer bir durumu oyuncu Aras Bulut İynemli ile de yaşadığını söyledi. Akalın, o dönemde şartların uyuşmaması nedeniyle bu teklifi de kabul etmediğini belirterek, “O da öderdi, hiçbir sorun çıkarmazdı” dedi.

“SANATÇILAR ÖDEME KONUSUNDA SORUN ÇIKARMAZ”

Akalın, sanatçıların kiracı olarak genellikle problem yaşatmadığını vurgulayarak, geçmişteki kararlarına gönderme yaptı. Sözlerini esprili bir çağrıyla tamamlayan ünlü şarkıcı, iki evinin hala boş olduğunu söyleyerek, “Biri üç odalı, biri altı odalı. Panjurlar sizden!” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi

Demet Akalın
