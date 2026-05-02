Delikanlı'da Kriz mi Var? Şimdi de Yönetmen Ayrıldı

Reytinglerde düşüş yaşayan Delikanlı dizisinde peş peşe ayrılıklar yaşandı. Fırat Tanış’ın projeyle anlaşamayıp kadroya katılmaması sonrası, kurucu yönetmen Zeynep Günay da diziye veda etti

Büyük umutlarla başlayan Delikanlı son bölümden sonra reytinglerde düşüş yaşadı. Diziye Fırat Tanış girecekken son anda yapım ile anlaşamadığı ve diziden ayrıldığı da duyurulmuştu.

“Delikanlı” dizisinin kurucu yönetmeni Zeynep Günay da projeye veda etti. İlk beş bölümü Recai Karagöz’le beraber çeken Günay, anlaşmasını tamamlayıp görevini Karagöz’e devretti.

Öte yandan Zeynep Günay'ın Fırat Danış ile ilişkisinin olması sette kriz olup olmadığı sorusunu akla getirdi.

Enes Kartal, 6. Bölümden itibaren “Delikanlı” dizisini Recai Karagöz’le beraber yönetecek. Başarılı yönetmen son olarak geçen aylarda A.B.İ. dizisine transfer olan Cem Karcı’nın ardından “Sahipsizler” dizisinin birinci yönetmeni olmuştu.

