Değişimiyle ağızları açık bıraktı! Neşeli Günler'in Tuncay'ını görenler tanıyamadı

Başrollerini Münir Özkul, Adile Naşit, Şener Şen, Ayşen Gruda gibi usta isimlerin paylaştığı Neşeli Günler filminde 'Tuncay' karakterine hayat veren Necati Aslan'ın değişimi görenleri şoke etti.

Şimdilerde onu görenler, Necati Aslan’ın eski halini tanımakta zorluk çekiyor. Aslan, oyunculuğu bıraktı ancak sinemadan hiç kopmadı.

FİLM MÜZİKLERİ DE YAPIYOR

Ünlü isim kariyerine yönetmen olarak devam etti. Yönetmenliğin yanı sıra; senarist ve yapımcılık da yapan Aslan, film müzikleri de yapıyor.

Aslan, 'Mirasyediler', 'Hababam sınıfı uyanıyor', 'Dokunmayın Şabanıma', 'Deli Kadir' gibi birçok büyük projede yer almıştı.