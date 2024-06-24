Değişimiyle ağızları açık bıraktı! Neşeli Günler'in Tuncay'ını görenler tanıyamadı

Yeşilçam'ın efsane başyapıtlarından Neşeli Günler isimli filmde Tuncay karakterini canlandıran Necati Aslan'ın yıllar içindeki değişimi görenleri şaşkına uğrattı.

Değişimiyle ağızları açık bıraktı! Neşeli Günler'in Tuncay'ını görenler tanıyamadı

Başrollerini Münir Özkul, Adile Naşit, Şener Şen, Ayşen Gruda gibi usta isimlerin paylaştığı Neşeli Günler filminde 'Tuncay' karakterine hayat veren Necati Aslan'ın değişimi görenleri şoke etti.

Değişimiyle ağızları açık bıraktı! Neşeli Günler'in Tuncay'ını görenler tanıyamadı - Resim : 1

Şimdilerde onu görenler, Necati Aslan’ın eski halini tanımakta zorluk çekiyor. Aslan, oyunculuğu bıraktı ancak sinemadan hiç kopmadı.

Değişimiyle ağızları açık bıraktı! Neşeli Günler'in Tuncay'ını görenler tanıyamadı - Resim : 2

FİLM MÜZİKLERİ DE YAPIYOR

Ünlü isim kariyerine yönetmen olarak devam etti. Yönetmenliğin yanı sıra; senarist ve yapımcılık da yapan Aslan, film müzikleri de yapıyor.

Aslan, 'Mirasyediler', 'Hababam sınıfı uyanıyor', 'Dokunmayın Şabanıma', 'Deli Kadir' gibi birçok büyük projede yer almıştı.

Etiketler
Yeşilçam
Kanal D, ATV, SHOW TV, NOW TV gibi kanalların yeni dizileri duyuruldu Kanal D, ATV, SHOW TV, NOW TV gibi kanalların yeni dizileri duyuruldu
Beren Saat'i teknede görüntüleyen muhabirden skandal sözler: İnceleme başlatıldı Beren Saat'i teknede görüntüleyen muhabirden skandal sözler: İnceleme başlatıldı
Camdaki Kız dizisiyle büyük ses getirmişti! Yeni kanalı ve dizisi belli oldu Camdaki Kız dizisiyle büyük ses getirmişti! Yeni kanalı ve dizisi belli oldu
Nurgül Yeşilçay ve oğlu, dünyaca ünlü markanın reklam yüzü oldu Nurgül Yeşilçay ve oğlu, dev markanın reklam yüzü oldu
ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji'den 7 il için uyarı! Gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor Gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor
Peruğu başına dert oldu! Kobra Murat konserlerini iptal etti Peruğu başına dert oldu! Kobra Murat konserlerini iptal etti
Bursa'da skandal: İYİ Partili başkan “lezbiyenler mesken tuttu” diyerek kadınlar plajını kapattı İYİ Partili başkan “lezbiyenler mesken tuttu” diyerek kadınlar plajını kapattı
Dert ortağı oldular! Seçil Erzan ile Dilan Polat aynı koğuşta kalmak için dilekçe verdi Seçil Erzan ile Dilan Polat aynı koğuşta kalmak için dilekçe verdi
Memur ve emeklinin gözü temmuz ayında: Maaşlara ne kadar zam yapılacak? İşte kulislerde konuşulan 3 formül Temmuzda memur ve emeklilere ne kadar zam yapılacak?