Defne Samyeli ile müzisyen sevgilisi ilk kez görüntülendi
50 yaşındakİ Defne Samyeli, gönlünü müzisyene kaptırdı. 10 gündür birlikte olduğu öğrenilen ikili, dün akşam ilk kez birlikte görüntülendi. Basın mensuplarını görünce panikleyen ikili, aynı araca binerek uzaklaştı.
Cem Yılmaz'la yaşadığı aşkla bir dönem magazin gündeminden düşmeyen Defne Samyeli, yeni bir aşka yelken açtı.
ATV ekranlarında yayınlanan Aldatmak dizisinde rol alan Samyeli, daha önce Aslı Bekiroğlu ve Biran Damla Yılmaz ile aşk yaşayan müzisyen Çağrı Telkıvan ile aşk yaşamaya başladı.
Gazete Magazin'de yer alan habere göre, gönlünü kendisinden yaşça küçük Çağrı Telkıvıran'a kaptıran Samyeli, ilişkisini gizleyemedi.
Dün gece Armutlu'da bir mekandan birlikte çıkan ikili, Defne Samyeli'nin arabası ile mekandan ayrılmak istedi.