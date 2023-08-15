Davalık olmuşlardı: CZN Burak ile babasını ünlü iş insanı barıştırdı

Fenomen işletmeci CZN Burak ile birtakım sıkıntıları olduğu iddia edilen babasını iş insanı Rizgar Sak'ın barıştırdığı öğrenildi.

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Davalık olmuşlardı: CZN Burak ile babasını ünlü iş insanı barıştırdı

CZN Burak lakabıyla tanınan fenomen işletmeci Muhammet Burak Özdemir ile babası İsmail Özdemir'in aralarında birtakım sorunlar olduğu ve bu durumu yargıya taşıdıkları iddia edilmişti.

CZN Burak gibi pek çok markanın adı duyuran iş insanı Rizgar Sak'ın ikiliyi barıştırdığı, aralarındaki buzu eritmeye yardımcı olduğu öğrenildi.

Davalık olmuşlardı: CZN Burak ile babasını ünlü iş insanı barıştırdı - Resim : 1
NE OLMUŞTU?

CZN Burak, dolandırıldığını iddia ederek babası hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Babasıyla arasındaki tüm ilişkiyi koparan CZN Burak, garajındaki araçları satarak sermaye yapıp kendi lokantasını açmaya karar vermişti.

İddiaların ardından baba İsmail Özdemir, Kanal D'ye açıklamalarda bulunmuştu. CZN Burak'ın babası iddiaları yalanlayarak şu ifadeleri kullanmıştı:

"Deprem bölgesindeki yardımları da hep reklam için yaptı, içinden gelerek yapmadı. Annesinin genlerini almış, babaya karşı düşmanlık ediyor. Sosyal medyasını da ben sağladım, 2 sene öncesine kadar Burak diye bir şey yoktu."

Kaynak: İHA

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