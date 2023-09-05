CZN Burak hastaneye kaldırıldı: Son görüntüsü korkuttu

Sosyal medyanın sevilen isimlerinden şef Burak Özdemir, bilinen adıyla Czn Burak, sağlık sorunu nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Özdemir, yaptığı paylaşımla takipçilerini de bilgilendirdi.

Son Güncelleme:
CZN Burak hastaneye kaldırıldı: Son görüntüsü korkuttu

Sosyal medyada CZB Burak olarak tanınan ünlü şef Burak Özdemir, çektiği yemek videolarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. CZN Burak son olarak paylaşımıyla sevenlerini korkuttu.

Safra kesesindeki rahatsızlığından dolayı hastaneye yatan fenomen isim hasta yatağından paylaşım yaptı.

Fenomen şef hasta yatağından bir video çekerek "Nazar. Çok şükür iyiyim biraz safra kesesinden rahatsızlığım vardı. Hepinizi seviyorum." sözleriyle takipçilerine bilgi verdi.

CZN Burak'ın paylaşımından dolayı telaşlanan takipçileri fenomene geçmiş olsun mesajı yağdırdı.

HIZLA VERDİĞİ KİLO DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde babası tarafından dolandırıldığını iddia eden ve zor günler geçiren fenomen Czn Burak, son zamanlarda verdiği hızlı kilolarla dikkat çekmişti. İğne ipliğe dönen fenomen isim bu kez sağlık sorunlarıyla gündeme geldi.

Son Güncelleme:
Berna Laçin yine çileden çıktı! Yaptığı kıyma paylaşımı birilerini çok kızdıracak Berna Laçin yine çileden çıktı! Yaptığı kıyma paylaşımı birilerini çok kızdıracak
Bu yaz Türkiye’de en çok dinlenen şarkılar listelendi Bu yaz en çok hangi şarkılar dinlendi
Türkiye'yi terk etmişti. Can Yaman'ı çileden çıkardılar! Gelmiyorum... Türkiye'yi terk etmişti. Can Yaman'ı çileden çıkardılar! Gelmiyorum...
Kanseri yenen Athena Hakan konserlere başlıyor Kanseri yenen Athena Hakan konserlere başlıyor
ÇOK OKUNANLAR
Bu şehirlerde oturanlar dikkat: 7 ve üzeri deprem olasılığı olan iller belli oldu Bu şehirlerde oturanlar dikkat: 7 ve üzeri deprem olasılığı olan iller belli oldu
Her sabah seks yapmak isteyeceksiniz: Cinsel ilişkinin sabah saatinde müthiş faydası ortaya çıktı Her sabah seks yapmak isteyeceksiniz: Cinsel ilişkinin sabah saatinde müthiş faydası ortaya çıktı
Gazeteler, TÜİK'in Merkez Bankası'nın yıl sonu beklentisini aşan enflasyon verilerini nasıl gördü? Gazeteler, TÜİK'in Merkez Bankası'nın yıl sonu beklentisini aşan enflasyon verilerini nasıl gördü?
Ankara ve İstanbul'da da bekleniyor: Meteoroloji'den 29 il için gök gürültülü sağanak uyarısı Ankara ve İstanbul'da da bekleniyor: Meteoroloji'den 29 il için gök gürültülü sağanak uyarısı
Prof. Mehmet Ceyhan, belirtileri sıralayarak uyardı: "Türkiye'ye girmemesi mümkün değil" Prof. Mehmet Ceyhan, belirtileri sıralayarak uyardı