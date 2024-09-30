Country Müziğin Efsanesi Kris Kristofferson Hayatını Kaybetti

Amerikalı şarkıcı, söz yazarı ve oyuncu Kris Kristofferson, Hawaii eyaletine bağlı Maui Adası 88 yaşında hayata gözlerini yumdu. Kristofferson'ın Maui'deki evinde yaşamını yitirdiğini, sözcüsü Ebie McFarland açıkladı.

2021'de sahnelere veda eden Kristofferson, yalnızca bazı etkinliklere katılmıştı. Ünlü şarkıcı ve oyuncu, A Star Is Born, Blade, Convoy gibi ünlü Hollywood filmlerinde rol almıştı.

Kaynak: AA