Country Müziğin Efsanesi Kris Kristofferson Hayatını Kaybetti

Country müziğin efsane isimlerinden Kris Kristofferson 88 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü şarkıcı ve oyuncu, birçok Hollywood filminde yer almasının yanı sıra, Me and Bobby McGee ve Help Me Make It Through the Night gibi şarkıların sözlerini yazmıştı.

Country Müziğin Efsanesi Kris Kristofferson Hayatını Kaybetti

Amerikalı şarkıcı, söz yazarı ve oyuncu Kris Kristofferson, Hawaii eyaletine bağlı Maui Adası 88 yaşında hayata gözlerini yumdu. Kristofferson'ın Maui'deki evinde yaşamını yitirdiğini, sözcüsü Ebie McFarland açıkladı.

2021'de sahnelere veda eden Kristofferson, yalnızca bazı etkinliklere katılmıştı. Ünlü şarkıcı ve oyuncu, A Star Is Born, Blade, Convoy gibi ünlü Hollywood filmlerinde rol almıştı.

Kaynak: AA

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