Çocuk yıldız Beren Gökyıldız büyüdü, son pozları tepki çekti

Oyunculuk kariyerine 5 yaşındayken adım atan çocuk oyuncu Beren Gökyıldız, Kocamın Ailesi isimli dizideki rolüyle milyonların sevgilisi olmuştu. Daha sonra pek çok önemli projede yer alan Gökyıldız, Aile isimli dizide de Cansu Dere ile başrolü paylaşmış, bu dizideki rolüyle de dikkat çekmişti.