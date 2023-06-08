Çocuk yıldız Beren Gökyıldız büyüdü, son pozları tepki çekti
5 yaşında Kocamın Ailesi isimli dizide oynayan küçük yıldız Beren Gökyıldız büyüdü. Mezuniyet fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşan Gökyıldız'ın son hali tepki çekti.
5 yaşında Kocamın Ailesi isimli dizide oynayan küçük yıldız Beren Gökyıldız büyüdü. Mezuniyet fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşan Gökyıldız'ın son hali tepki çekti. 14 yaşındaki Gökyıldız'ın kıyafeti pek çok kişinin eleştirisine neden oldu.
Hem kıyafeti hem de pozlarıyla tepki çeken oyuncuya takipçileri, "14 yaşında bu kıyafet olmamış" yorumu yapıldı.
Oyunculuk kariyerine 5 yaşındayken adım atan çocuk oyuncu Beren Gökyıldız, Kocamın Ailesi isimli dizideki rolüyle milyonların sevgilisi olmuştu. Daha sonra pek çok önemli projede yer alan Gökyıldız, Aile isimli dizide de Cansu Dere ile başrolü paylaşmış, bu dizideki rolüyle de dikkat çekmişti.
Çocuk yıldız şimdilerde 14 yaşında bir genç oldu ve mezuniyet fotoğraflarını Instagram hesabından paylaştı. İşte mezuniyet pozlarıyla tepki çeken ünlü ismin son hali...