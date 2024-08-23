'Çocuk Kaçırma' Krizinde Reha Muhtar'ın Kızı Ayşe Nazlı da Konuştu

Geçtiğimiz günlerde merdivenden düşerek yoğun bakıma kaldırılan ve entübe edilen Reha Muhtar'ın ikiz çocuklarının annesi Deniz Uğur, 15 yaşındaki oğlu Poyraz'ın şarkıcı Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı Yumlu tarafından kaçırıldığını iddia etti. Gündem olan iddiayı önce Nilüfer, ardından Poyraz Muhtar yalanladı. Kaçırılmadığını ve ablasının yanında kendi isteğiyle kaldığını söyleyen Poyraz, babasının evinde mutlu olduğunu ve annesiyle kalmak istemediğini ifade etti.

'POYRAZ BENİM KARDEŞİM VE AİLEM'

Türkiye gündemine yerleşen "çocuk kaçırma" iddiasıyla ilgili Ayşe Nazlı Yumlu da sessizliğini bozdu. Konuyla ilgili ilk kez konuşan Ayşe Nazlı'nın açıklaması şu şekilde:

"Poyraz, doğduğu günden beri beni ablası ve kardeşi olarak biliyor ve bu durum hep böyle kalacak. O da benim kardeşim ve ailem; kan bağı ya da soyadımız aynı olsun ya da olmasın. Kalbi kötü olan insanların bunu anlaması zaten imkansız.

'POYRAZ'I ÜZMEYE HAKKINIZ YOK'

Ben daha 1 yaşındayken, Reha Muhtar benim babam olmak istemiş, ona 'baba' dememi istemiş ve beni öz kızı gibi büyütmüştür. Ailemizle ilgili hiçbir şey bilmeyen insanların böyle zor günlerde ne beni ne de Poyraz'ı daha fazla üzmeye hakkı yoktur. Biraz empati ve saygı lütfen. 15 yaşında bir çocuğun yaşadığı korkuları ve endişeleri anlamak yerine, iğrenç yorumlarıyla kötü niyetlerini gösteren kişiler için ilahi adalete güveniyorum."