Cinsel Saldırı Suçlamasıyla Yargılanan Fransız Oyuncuya Büyük Şok! Filminin Galasına Günler Kala Öğrendi

Fransız dergisi Telemera, eski sevgilisine cinsel saldırı suçlamalarıyla anılan Fransız oyuncu Theo Navarro’nun Cannes Film Festivali'ne girişinin yasaklandığını duyurdu.

Fulya Açıkel Fulya Açıkel
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Cinsel Saldırı Suçlamasıyla Yargılanan Fransız Oyuncuya Büyük Şok! Filminin Galasına Günler Kala Öğrendi

Fransız oyuncu Théo Navarro-Mussy'nin rol aldığı 'Case 137' (Dossier 137) filminin galasına günler kala flaş bir gelişme yaşandı.

Cannes’da yayınlanacak filmin galası öncesinde açıklama yapan Fransız dergisi Telemera, eski sevgilisine cinsel saldırı suçlamalarıyla anılan Fransız oyuncu Theo Navarro’nun Cannes Film Festivali'ne girişinin yasaklandığını açıkladı. Festival direktörü Thierry Fremaux de kararı doğruladı.

Cinsel Saldırı Suçlamasıyla Yargılanan Fransız Oyuncuya Büyük Şok! Filminin Galasına Günler Kala Öğrendi - Resim : 1

DAVA DÜŞMEDİ

Konuya ilişkin açıklama yapan Fremaux, ‘Temyiz olduğu ve bu nedenle soruşturma hâlâ devam ettiği için dava düşmedi. Hukuki olarak karar kesinleştiğinde, durum değişir’ dedi.

Cinsel Saldırı Suçlamasıyla Yargılanan Fransız Oyuncuya Büyük Şok! Filminin Galasına Günler Kala Öğrendi - Resim : 2

3 SEVGİLİSİNE TECAVÜZ ETTİ İDDİASI

Filmde yardımcı rol olarak yer alan Fransız oyuncunun 2018, 2019 ve 2020 yıllarında üç eski sevgilisine tecavüzle suçlandığı öğrenildi. Öte yandan oyuncu hakkındaki davanın delil yetersizliği nedeniyle

Navarro-Mussy'nin avukatı Marion Pouzet-Gagliardi ise ‘Herhangi bir sürecin devam ettiğine dair hiçbir bilgi almadım’ açıklamasını yaptı.

Cinsel Saldırı Suçlamasıyla Yargılanan Fransız Oyuncuya Büyük Şok! Filminin Galasına Günler Kala Öğrendi - Resim : 3

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