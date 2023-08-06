Cezaevinden firar etmişti: Deniz Seki yıllar sonra nedenini açıkladı, 'bitti gitti'

53 yaşındaki şarkıcı, "Ünlü olmasaydım başıma bunlar tabii ki gelmezdi. Günah keçisi seçildim, net. Hayatımdan beş yıl gitti, beş yılımı çaldılar. Yüce Rabbim'e havale ediyorum. Anneciğim o kadar içine atmış ki ben çıktıktan sonra hastalandı. Beyin kanseri o zaman patladı" diye konuştu.