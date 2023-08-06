Cezaevinden firar etmişti: Deniz Seki yıllar sonra nedenini açıkladı, 'bitti gitti'
2009 yılında uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan ve 2010'da tutuklanan Deniz Seki, tahliye edildikten sonra yeniden yakalama kararı çıkarıldığında neden firar ettiğini açıkladı.
2009 yılında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nın uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan ve 2010'da tutuklanan Deniz Seki, 218 gün cezaevinde kaldıktan sonra Kasım 2010'da tahliye edilmişti.
Daha sonra yeniden yakalama kararı çıkarılan ünlü şarkıcı, 2014'te altı ay firar etme nedeninini de yıllar sonra ilk kez anlattı.
Armağan Çağlayan'ın YouTube'da yayınlanan 'Gör Beni' programına konuk olan Seki, ünlü olmasaydı bunların başına gelmeyeceğini savundu.
53 yaşındaki şarkıcı, "Ünlü olmasaydım başıma bunlar tabii ki gelmezdi. Günah keçisi seçildim, net. Hayatımdan beş yıl gitti, beş yılımı çaldılar. Yüce Rabbim'e havale ediyorum. Anneciğim o kadar içine atmış ki ben çıktıktan sonra hastalandı. Beyin kanseri o zaman patladı" diye konuştu.