Ceyda Ateş Metroya Bindiği Anları Paylaştı

Adını Feriha Koydum, Elveda Rumeli ve Kavak Yelleri dizilerinde oynadığı karakterler ile tanınan güzel oyuncu Ceyda Ateş, metroya bindiği anları sosyal medya hesabından paylaştı.

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Ceyda Ateş Metroya Bindiği Anları Paylaştı

Bazı ünlü isimler toplu taşıma araçlarına binerek seyahat etmeyi tercih ediyor. Son olarak oyuncu Ceyda Ateş toplu taşımadan paylaşım yaptı.

Ceyda Ateş Metroya Bindiği Anları Paylaştı - Resim : 1

Kavak Yelleri, Elveda Rumeli, Adını Feriha Koydum, Firuze, Son Dilek, O Hayat Benim ve Yılanların Öcü gibi yapımlarla tanınan 35 yaşındaki oyuncu Ceyda Ateş Toplusoy, New York metrosundan paylaşım yaptı.

Ceyda Ateş Metroya Bindiği Anları Paylaştı - Resim : 2

Güzel oyuncu paylaşıma yaptığı not ise görenleri güldürdü. Oyuncu paylaşımına "Kocama foto çek demişimdir" notunu düştü.

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Metro New York
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