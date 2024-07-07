Ceyda Ateş Metroya Bindiği Anları Paylaştı

Bazı ünlü isimler toplu taşıma araçlarına binerek seyahat etmeyi tercih ediyor. Son olarak oyuncu Ceyda Ateş toplu taşımadan paylaşım yaptı.

Kavak Yelleri, Elveda Rumeli, Adını Feriha Koydum, Firuze, Son Dilek, O Hayat Benim ve Yılanların Öcü gibi yapımlarla tanınan 35 yaşındaki oyuncu Ceyda Ateş Toplusoy, New York metrosundan paylaşım yaptı.

Güzel oyuncu paylaşıma yaptığı not ise görenleri güldürdü. Oyuncu paylaşımına "Kocama foto çek demişimdir" notunu düştü.