Cenk Küpeli, Özge Kuzu ile evlendi
İş insanı Cenk Küpeli, Kuzu Grup yöneticilerinden Özge Kuzu ile hayatını birleştirdi. Çift İstanbul'da görkemli bir törenle dünya evine girdi.
Geçtiğimiz aylarda nişanlanan Özge Kuzu ve Cenk Küpeli çifti, dün akşam düzenlenen görkemli bir törenle dünya evine girdi.
İstanbul'da düzenlenen düğün törenine iş dünyasının tanınmış isimlerinin yanı sıra sanatçılar ve siyasetçiler de katıldı.
Küpeli çiftinin düğününde Orhan Gencebay ve Enbe Orkestrası sahne alırken, ikilinin balayı için yurtdışına çıkacağı öğrenildi.
İşte Küpeli çiftinin düğününden kareler...