Cenk Küpeli, Özge Kuzu ile evlendi

İş insanı Cenk Küpeli, Kuzu Grup yöneticilerinden Özge Kuzu ile hayatını birleştirdi. Çift İstanbul'da görkemli bir törenle dünya evine girdi.

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Cenk Küpeli, Özge Kuzu ile evlendi - Resim: 1

Geçtiğimiz aylarda nişanlanan Özge Kuzu ve Cenk Küpeli çifti, dün akşam düzenlenen görkemli bir törenle dünya evine girdi.

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Cenk Küpeli, Özge Kuzu ile evlendi - Resim: 2

İstanbul'da düzenlenen düğün törenine iş dünyasının tanınmış isimlerinin yanı sıra sanatçılar ve siyasetçiler de katıldı.

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Cenk Küpeli, Özge Kuzu ile evlendi - Resim: 3

Küpeli çiftinin düğününde Orhan Gencebay ve Enbe Orkestrası sahne alırken, ikilinin balayı için yurtdışına çıkacağı öğrenildi.

İşte Küpeli çiftinin düğününden kareler...

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Cenk Küpeli, Özge Kuzu ile evlendi - Resim: 4
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