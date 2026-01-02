Cem Yılmaz’ın 38 Yaş Çıkışı Olay Oldu! Eski Sevgilisi Necla Karahalil’den İğneli Paylaşım

Cem Yılmaz’ın gösterisinde 38 yaşındaki kadınlarla ilgili yaptığı espri sosyal medyada büyük tartışma başlattı. Sözlerin ardından eski sevgilisi Necla Karahalil’den de dikkat çeken bir paylaşım geldi ve polemik daha da büyüdü.

Cem Yılmaz’ın kadınların yaşıyla ilgili yaptığı espri sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Ünlü komedyenin 38 yaşındaki kadınlara ilişkin söylediği sözler tepki çekince tartışmalar büyüdü. Yılmaz’ın eski sevgilisi Necla Karahalil de dikkat çeken bir paylaşımla polemiğe dahil oldu.

GÖSTERİDEKİ SÖZLERİ GÜNDEM OLDU

Cem Yılmaz’ın dijital bir platformda yayımlanan yeni stand-up gösterisi “CMXXIV”, bu kez esprilerinden çok yarattığı tartışmalarla gündeme geldi. Sanatçının ilişkiler ve kadınların yaşı hakkında söylediği sözler, sosyal medyada “yaş ayrımcılığı” tartışmalarını alevlendirdi.

Gösterisinde özel hayatına dair konuşan Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Uzun zamandır kadınlarla vakit geçirmiyorum. Düşman değilim ama gerçekten çok zor. Aranızda yeni sevgilisi olan, yeni deneyimler yaşayan var mı? O ilişkiyi nasıl yürütüyorsunuz, çok merak ediyorum. Ben bu yaştan sonra çok zorlanıyorum. Bir de 38 yaşında biriyle çıkınca; "Çıtır buldu" diyorlar. 38... ölmek üzere!"

Bu sözler kısa sürede sosyal medyada yayılırken çok sayıda kullanıcı espriyi tepkiyle karşıladı.

NECLA KARAHALİL’DEN GÖNDERMELİ PAYLAŞIM

Tartışmalar sürerken Yılmaz’ın eski sevgilisi Necla Karahalil de sessiz kalmadı. Karahalil, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla espriye üstü kapalı gönderme yaptı.

Karahalil, “Dişi kurbağaların erkeklerden kurtulmak için ölü taklidi yaptığı belirlendi” başlıklı bir görseli paylaşarak üzerine şu notu düştü:

“Günaydın kurbağa kardeş… Ölü taklidin bile adamı sahneye çıkarır.”

Karahalil’in bu sözleri, sosyal medyada Yılmaz’a yönelik bir karşılık olarak yorumlandı.

