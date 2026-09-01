Cem Yılmaz’dan Hayranlarını Sevindiren Kare! Kalp Krizi Sonrası İlk Fotoğraf

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Çanakkale’de geçirdiği kalp krizi sonrası anjiyo uygulanan ünlü komedyen Cem Yılmaz, tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi. Yılmaz, hastaneden ayrıldıktan sonra ailesiyle bir araya geldi. 29 Ağustos’ta Ayvacık ilçesindeki evinde göğüs ağrısı yaşayan Yılmaz için sağlık ekipleri çağrıldı. İlk kontrolün ardından ambulansla Ayvacık Devlet Hastanesi’ne götürülen sanatçı, burada yapılan müdahalenin ardından Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi.

ANJİYO YAPILDI, KORONER YOĞUN BAKIMDA TEDAVİ GÖRDÜ

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi’nde anjiyo uygulanan Yılmaz, koroner yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Kalp kriziyle ilgili takibinin tamamlanmasının ardından gerekli tetkikleri yapılan Yılmaz, dün saat 19.30 sıralarında hastaneden taburcu edildi.

AİLESİYLE FOTOĞRAF PAYLAŞTI

Tedavisinin ardından ailesiyle buluşan Cem Yılmaz, annesi, babası, abisi ve kız kardeşiyle çekildiği fotoğrafı Instagram hesabından paylaştı. Yılmaz, paylaşımına kalp emojisi ekledi.

Kaynak: Haber Merkezi