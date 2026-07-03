Cem Yılmaz'dan Dikkat Çeken X Hamlesi! Sessiz Mesaj mı Verdi?

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Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın milyonlarca takipçisi bulunan X (Twitter) hesabındaki tüm paylaşımlarını silmiş olması, sosyal medyada dikkat çekti. Yılmaz'ın bu hamlesinin sebebi merak edilirken, bazı sosyal medya kullanıcıları Deniz Göktaş'ın gözaltına alınmasına tepki olarak yorumlandı.

Cem Yılmaz, Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına dair paylaşım yapmaması sebebiyle nisan ayında çokça eleştirilmiş; "Neden paylaşım yapmıyorsun?" tepkilerinin ardından X'te yazdığı binlerce paylaşımı, fotoğrafları ve dijital geçmişini temizlemişti.

Cem Yılmaz yaklaşık 13 milyon takipçiye sahip X hesabını kapatarak Bluesky platformuna geçiş yapmış, günler sonra X'e boş hesapla dönmüştü. Yılmaz'ın X hesabında şu an hiçbir paylaşım görünmüyor.

Kaynak: Haber Merkezi