Cem Yılmaz'dan Dikkat Çeken X Hamlesi! Sessiz Mesaj mı Verdi?

Komedyen Deniz Göktaş'ın gözaltına alınmasının ardından Cem Yılmaz'ın X hesabındaki tüm paylaşımların silinmiş olması yeniden gündem oldu. Sosyal medyada birçok kullanıcı bu durumu "sessiz protesto" olarak yorumlarken, Yılmaz cephesinden konuya ilişkin herhangi bir açıklama gelmedi.

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Cem Yılmaz'dan Dikkat Çeken X Hamlesi! Sessiz Mesaj mı Verdi?
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Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın milyonlarca takipçisi bulunan X (Twitter) hesabındaki tüm paylaşımlarını silmiş olması, sosyal medyada dikkat çekti. Yılmaz'ın bu hamlesinin sebebi merak edilirken, bazı sosyal medya kullanıcıları Deniz Göktaş'ın gözaltına alınmasına tepki olarak yorumlandı.

Cem Yılmaz'dan Dikkat Çeken X Hamlesi! Sessiz Mesaj mı Verdi? - Resim : 1

Cem Yılmaz, Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına dair paylaşım yapmaması sebebiyle nisan ayında çokça eleştirilmiş; "Neden paylaşım yapmıyorsun?" tepkilerinin ardından X'te yazdığı binlerce paylaşımı, fotoğrafları ve dijital geçmişini temizlemişti.

Cem Yılmaz yaklaşık 13 milyon takipçiye sahip X hesabını kapatarak Bluesky platformuna geçiş yapmış, günler sonra X'e boş hesapla dönmüştü. Yılmaz'ın X hesabında şu an hiçbir paylaşım görünmüyor.

Kaynak: Haber Merkezi

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