Cem Yılmaz Kendini Şımarttı! Servet Değerindeki Motosikleti Gündem Oldu

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, tutkulu olduğu motosiklet sevgisine bir yenisini daha ekledi. Yılmaz'ın ABD'den özel olarak getirttiği parçalarla kişiselleştirdiği yeni motosikletinin değeri 2 milyon 500 bin lirayı aşıyor.

Cem Yılmaz Kendini Şımarttı! Servet Değerindeki Motosikleti Gündem Oldu

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, bir süredir sahnelediği “CEM YILMAZ - CMXXIV” adlı stand-up gösterisiyle Türkiye’nin yanı sıra Avrupa ve Amerika turnelerinde de yakından takip ediliyor.

Turne programının yoğun temposuna rağmen tutkularından vazgeçmeyen ünlü isim, özel olarak getirttiği parçalarla kişiselleştirdiği motosikletine gösterdiği özenle gündeme oturdu.

Cem Yılmaz Kendini Şımarttı! Servet Değerindeki Motosikleti Gündem Oldu - Resim : 1

ÖZEL OLARAK TEMİN ETTİ

Tamamen kendine özgü bir tasarımla donatılan bu özel araç, sadece fiyat etiketiyle değil, barındırdığı kişisel dokunuşlarla da dikkat çekiyor. Yılmaz’ın, performans artırıcı modifikasyonlardan estetik detaylara kadar birçok parçayı ABD’den özel olarak temin ettiği öğrenildi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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