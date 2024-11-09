Cem Hakko Gönlünü 'İşte Benim Stilim' Yarışmacısına Kaptırdı

Sabah'tan Evren Abdullahoğlu'nun haberine göre, cemiyet hayatının ve iş dünyasının tanınan isimlerinden Cem Hakko, bir süredir gözlerden uzak bir yaşam sürüyordu. Hakko, aşk hayatındaki sessizliğini bozdu. Ünlü iş insanının, birkaç ay önce yeni bir ilişkiye başladığı öğrenildi.