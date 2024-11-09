Cem Hakko Gönlünü 'İşte Benim Stilim' Yarışmacısına Kaptırdı
Vakko Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hakko, gönlünü 'İşte Benim Stilim' yarışmasıyla ünlenen Nazlı Kayaaslan'a kaptırdı. Çift, Göcek'te tatil yaparken görüntülendi.
Kaynak: Sabah
Ünlü iş insanı Cem Hakko, aşk hayatındaki sessizliğini bozdu. 69 yaşındaki Hakko'nun bir süredir stil danışmanı Nazlı Kayaaslan ile ilişki yaşadığı öğrenildi. Çift, geçtiğimiz günlerde Göcek'te romantik bir tatil yaptı.
Sabah'tan Evren Abdullahoğlu'nun haberine göre, cemiyet hayatının ve iş dünyasının tanınan isimlerinden Cem Hakko, bir süredir gözlerden uzak bir yaşam sürüyordu. Hakko, aşk hayatındaki sessizliğini bozdu. Ünlü iş insanının, birkaç ay önce yeni bir ilişkiye başladığı öğrenildi.
'İşte Benim Stilim' yarışmasıyla adını duyuran stil danışmanı Nazlı Kayaaslan'a gönlünü kaptıran Hakko, geçtiğimiz günlerde yeni sevgilisiyle baş başa romantik bir seyahate çıktı.
Çift, Hakko'nun Göcek'teki teknesinde sessiz sakin bir tatil yaptı. Sahilde akşam yürüyüşü yaparken görüntülenen sevgililerin oldukça mutlu olduğu görüldü.
NAZLI KAYAASLAN KİMDİR?
Nazlı Kayaaslan, 2015 yılında katıldığı İşte Benim Stilim yarışmasıyla ünlendi. Yarışmadaki performansıyla dikkat çeken Kayaaslan'ın bir kızı var.