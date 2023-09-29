Cansu Tosun'un annesi yasak aşka isyan etti: Ailecek görüşüyorlarmış
Serenay Sarıkaya'nın annesi Umay Seyhan'ın, Cansu Tosun'un evli babası Kenan Tosun ile yasak aşk yaşadığı ortaya çıktı. Serpil Tosun, eşi ve arkadaşının yasak aşkı yaşadığını kabul ederek ikiliyi Allah'a havale ettiğini söyledi.
Oyuncu Serenay Sarıkaya'nın annesi Umay Seyhan, oyuncu Cansu Tosun'un evli babası Kenan Tosun ile yasak aşk yaşamaya başladı. Aşkın fotoğrafları ortaya çıkınca magazin dünyası bir anda ayağa kalktı.
Öte yandan Seyhan ve Tosun'un komşu olduğu ve ailecek görüştükleri ortaya çıkarken Seyhan ile Tosun'un karısının samimi arkadaş oldukları öğrenildi.
Arkadaşı ve eşinin ihanetiyle sarsılan Serpil Tosun, yasak aşkı kabul ederek ikiliyi Allah'a havale ettiğini söyledi.
"HER ŞEY DOĞRU, ALLAH'A HAVALE EDİYORUM"
Umay Seyhan ile yakın arkadaş olan Serpil Tosun, yaşadığı ihanetin ardından Instagram'da "Bu Serenay da annesi de aynı yolun yolcusu. Yuva yıkanın yuvası olmaz. Sıkmayın canınızı su gibi kadınsınız maşallah" yorumunu beğendi.
Dün 2. Sayfa programına özel açıklama yaparak yasak aşkı doğrulayan Serpil Tosun, "Her şey doğru, konuşacak bir şey yok. Onları Allah'a havale ediyorum." dedi.