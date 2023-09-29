Cansu Tosun'un annesi yasak aşka isyan etti: Ailecek görüşüyorlarmış

"HER ŞEY DOĞRU, ALLAH'A HAVALE EDİYORUM"

Umay Seyhan ile yakın arkadaş olan Serpil Tosun, yaşadığı ihanetin ardından Instagram'da "Bu Serenay da annesi de aynı yolun yolcusu. Yuva yıkanın yuvası olmaz. Sıkmayın canınızı su gibi kadınsınız maşallah" yorumunu beğendi.

Dün 2. Sayfa programına özel açıklama yaparak yasak aşkı doğrulayan Serpil Tosun, "Her şey doğru, konuşacak bir şey yok. Onları Allah'a havale ediyorum." dedi.