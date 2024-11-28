Camdaki Kız'ın Başrolüydü! Meğer Ne Büyük Acılar Yaşamış

ANNEMİN OKUMASI YAZMASI YOKTU AMA CESUR BİR KADINDI, ALKIŞLANACAK BİR ANNEYDİ

Nur Sürer, Empati'de yaşanmış hikayelerle Empati kurarken, sıklıkla çocukluğuna gitti ve o yıllar dair yaşadıklarını Ahmet Mümtaz Taylan ile paylaştı. Nur Sürer: "Babasız büyüyen bir çocuk olarak 'Keşke babam olsaydı' diye düşünürüm hep. Yoksulluğun izi kalıyor, geçmiyor. Bazı zengin insanlar okulda çocuklara gelirlerdi, (kıyafetler getirip) büyük de olsa tamam oldu bu derlerdi üstümüze... Annem çalışan bir kadındı, babam çalışmazdı. Ben ilkokula başladığım sene hayatımızdan çıktı, dört kardeş ve annemle kaldık. Annem okuması yazması yoktu ama, dördümüzü büyüttü, cesur bir kadındı, alkışlanacak bir anneydi"

YOKSUL BİR AİLEYDİK



Yoksul bir aileden geldim. Şimdiye göre baktığımda, yoksulduk ama daha neşeliydik. Muz'un tadını bilmeyen biriydim ben. Ben Çocuk Esirgeme Kurumu'ndaki çocukların gittiği bir okulda okudum ilkokulu...