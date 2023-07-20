Çalışanları tarafından darp edilen Danilo Zanna sessizliğini bozdu

SOSYAL MEDYADAN AÇIKLAMA YAPTI

Danilo Zanna, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Bugün yaşanılan tatsız olaydan dolayı çok üzgünüm. Hayatım boyunca şiddetten hep uzak duran ve tasvip etmeyen biri olarak böyle bir saldırıyla karşı karşıya kalmaktan ve tarafı olmaktan son derece rahatsız oldum. Hem ben hem de şirketlerim şiddete hep karşıydık ve öyle de kalmaya devam edeceğiz."