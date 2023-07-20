Çalışanları tarafından darp edilen Danilo Zanna sessizliğini bozdu
Danilo Zanna, Sarıyer’de kendi restoranı önünde işten çıkarılan 2 çalışanı tarafından darp edildi. İtalyan şef, konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.
Bir televizyon kanalında yayınlanan yemek yarışmasında jüri üyesi olarak görev yapan İtalyan şef Danilo Zanna, iddiaya göre Sarıyer’de bulunan bir AVM’deki restoranında İstanbul sorumlusu 2 kişiyi işten çıkardı.
2 KİŞİ TARAFINDAN DARP EDİLDİ
Bunun üzerine işten çıkartılan 2 kişi, restoran önünde Danilo Zanna ve İzmir şubesinin müdürüne saldırdı. Yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.
SOSYAL MEDYADAN AÇIKLAMA YAPTI
Danilo Zanna, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Bugün yaşanılan tatsız olaydan dolayı çok üzgünüm. Hayatım boyunca şiddetten hep uzak duran ve tasvip etmeyen biri olarak böyle bir saldırıyla karşı karşıya kalmaktan ve tarafı olmaktan son derece rahatsız oldum. Hem ben hem de şirketlerim şiddete hep karşıydık ve öyle de kalmaya devam edeceğiz."
"ÇOK ŞÜKÜR İYİYİM"
"Çok şükür iyiyim ama müdürümüze yapılan saldırıya müdahale etmek zorunda kaldım. Hepimize çok geçmiş olsun. Konu ile ilgili olarak gerekli şikayetleri emniyet güçlerimize ileteceğiz. Arayan, soran ve merak eden herkese teşekkür ederiz. Basın mensubu arkadaşlarımızdan da konu ile alakalı hassasiyetlerini esirgememelerini rica ediyoruz” ifadelerini kullandı.