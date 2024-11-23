Çakıl Bebek Olarak Bilinen Nisan Aktaş'ın Son Halini Görenler İnanamadı
Çocuktan Al Haberi programında Çakıl Bebek olarak milyonların kalbinde taht kuran Nisan Aktaş'ın son hali ortaya çıktı.
Kaynak: Haber Merkezi
Bir dönemin popüler televizyon programlarından Çocuktan Al Haberi, 2016 yılında Evrim Akın'ın sunumuyla izleyiciyle buluşmuştu. Programın sevimli isimlerinden biri olan ve "Çakıl Bebek" lakabıyla tanınan Nisan Aktaş, tatlılığı ve sempatik halleriyle izleyenlerin kalbini kazanmıştı.
O dönemde henüz 3 yaşında olan Aktaş, şimdi 10 yaşında ve kocaman bir kız oldu. Özellikle mavi gözleriyle dikkat çeken genç yıldızın son halini görenler, onun ne kadar değiştiğini fark ederek şaşkınlıklarını gizleyemedi.
Sosyal medya kullanıcıları Nisan'ın son fotoğraflarına, "Ne kadar güzel olmuşsun", "Zaman ne çabuk geçmiş", "Çok tatlı bir genç kız olmuş" gibi yorumlarla beğenilerini dile getirdi.
Ailesinin yönettiği Instagram hesabından hayatına dair kareler paylaşan Nisan Aktaş, sosyal medyada da oldukça aktif. Küçük yaşına rağmen oyunculuk dünyasına adım atan Aktaş, Maşa ile Koca Ayı 2: Sonsuz Arkadaşlık ve Masal Zamanı: Melez Prenses gibi yapımlarda rol alarak yeteneğini ortaya koydu.
Aynı zamanda programda anlattığı masallarla da dikkat çeken Aktaş'a, oyunculuk teklifleri gelmeye devam ediyor.