Çağla Şıkel hukuk savaşını kazandı, haciz gönderdi
Ünlü model Çağla Şıkel'in sosyal medyada yayınladığı 'Mini etekle nasıl oturulur?' videosuna şarkıcı Arto hakarete varan bir yorum yapınca tartışma çıkmış, ikili mahkemelik olmuştu.
Ünlü manken Çağla Şıkel, YouTube, hesabından bir video çekerek mini etekle nasıl frikik vermeden oturulup kalkılmasına yönelik takipçilerine bilgi vermişti.
Şıkel'in bu videosunu gören Arto, "İnsan adaplı olur. Oturup kalkmasını öğreteceğine televizyonda memelerini 70 milyona göstermemeyi öğretsin" demişti.
Sosyal medya hesabı üzerinden frikik görüntüsünü paylaşan Arto, kısa süre sonra bu paylaşımı silmişti.
'KADINLIĞIMI VE ANNELİĞİMİ AŞAĞILADI'
Çağla Şıkel hakkında yapılan yorumlara sessizliğini adliyede bozdu. Ünlü manken, İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesine başvurarak, Arto'nun şahsını maddi ve manevi anlamda etkilediğini belirtti.