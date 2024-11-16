Çağatay Ulusoy İddialı Diziyle Geri Dönüyor! Konusu Merak Uyandırdı

Ekranların en popüler isimlerinden Çağatay Ulusoy’un başrolünü üstleneceği "Eşref" dizisinin ön hazırlık çalışmaları devam ediyor. Uluç Bayraktar’ın yöneteceği dizinin kanal görüşmeleri sürerken, yakında da sete çıkacağı öğrenildi.

Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre; Tims&B Productions’ın büyük beklenti taşıdığı "Eşref" dizisinin konusu şu şekilde:

"Yeraltı dünyasında kudretinin zirvesindeki Eşref istediği her şeye sahip, gözü kara, gücü, parası, adamları olan bir suç örgütü lideridir. Etrafında onlarca kadın onun için yanıp tutuşurken o ismini bilmediği, suretini ise artık zihninde bile canlandıramadığı bir aşka esir olmuştur.

EŞREF, MUHBİR KADINA AŞIK OLUR

Yıllar öncesinde amcasıyla mevsimlik işçi olarak çalıştıkları Afyon’daki bir çiftlikte gördüğü bu kızın adını "Rüya" koymuş, onun için ıslah evine girmiş sonra da izini kaybetse de yıllar boyu aramaktan asla vazgeçmemiştir. Ve yıllar sonra "Yetimler" adı verilen bir suç dünyasının önemli bir parçası olarak hayatına devam ederken Nisan adında bir kadın çıkar karşısına. Eşref, Rüya’dan sonra ilk defa birini sevmeye yakındır. Ama Nisan’ın hakkındaki gerçek Eşref’in sonu olacaktır. Nisan, Eşref’e kafayı takmış olan Çiğdem adlı bir polise muhbirlik yapıyordur."