Çağatay Ulusoy Ekrana Geri Dönüyor! İşte İddialı Dizinin Yayınlanacağı Kanal...

Ekranlara dönüşü hayranları tarafından merakla beklenen ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy, "Eşref" adlı diziyle seyirciyle buluşacak. Bu sezon “Uzak Şehir” dizisiyle beraber reytinglerde birinciliği tadan Kanal D, Eşref'e de ev sahipliği yapacak.

Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre; Tims&B yapımcılığında, Ethem Özışık’ın yazdığı diziyi Uluç Bayraktar yönetecek. Çağatay Ulusoy’un başrolünü oynadığı dizinin kadın başrol yıldızı ise henüz belli olmadı. Şubat ayında yayında olması planlanan dizide yeraltı dünyasının ünlü ismi Eşref’in hikayesi anlatılacak.

DİZİNİN KONUSU

Yıllar önce amcasıyla mevsimlik işçi olarak çalıştıkları Afyon’daki bir çiftlikte gördüğü kızın adını ‘Rüya’ koyan Eşref, onu ararken Nisan adında bir kadın çıkar karşısına… Eşref, Rüya’dan sonra ilk defa birini sevmeye yakındır. Ama Nisan’ın hakkındaki gerçek Eşref’in sonu olacaktır. Nisan, Eşref’e kafayı takmış olan Çiğdem adlı bir polise muhbirlik yapıyordur.