Çağatay Ulusoy Bölüm Başı 2 Milyon TL Mi Aldı? Sümeyye Aydoğan Son Noktayı Koydu
Çağatay Ulusoy ve Sümeyye Aydoğan’ın başrollerini paylaştığı dizi Gaddar 20’nci bölümle final yapmıştı. Dizinin bitmesinin ardından Ulusoy’un bölüm başı 2 milyon TL kazandığı iddiaları ortaya atılmıştı. Aydoğan bu iddialara son noktayı koydu. İşte detaylar…
Çağatay Ulusoy, Sümeyye Aydoğan, Onur Saylak ve Erdal Özyağcılar gibi isimlerin yer aldığı Gaddar dizisi reytinglere yenik düşüp 20 bölümle final yaptı. Dizinin bitmesinin ardından ortaya bir takım iddialar atıldı. Bu iddialardan biri de Çağatay Ulusoy'un bölüm başı 2 milyon TL aldığı ve bu rakamın ödenmekte zorlanıldığı oldu.
2 MİLYON TL İDDİASI
Sümeyye Aydoğan bu iddialara yanıt verdi. Aydoğan 'Çağatay Ulusoy'un bölüm başı 2 milyon TL aldığı doğru mu?' sorusuna 'hiç öyle bir şey yok. Böyle bir şey olabilir mi?' diyerek yanıt verdi.