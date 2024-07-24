Çağatay Ulusoy Bölüm Başı 2 Milyon TL Mi Aldı? Sümeyye Aydoğan Son Noktayı Koydu

Çağatay Ulusoy, Sümeyye Aydoğan, Onur Saylak ve Erdal Özyağcılar gibi isimlerin yer aldığı Gaddar dizisi reytinglere yenik düşüp 20 bölümle final yaptı. Dizinin bitmesinin ardından ortaya bir takım iddialar atıldı. Bu iddialardan biri de Çağatay Ulusoy'un bölüm başı 2 milyon TL aldığı ve bu rakamın ödenmekte zorlanıldığı oldu.