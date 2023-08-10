Büyük aşk bitti: Mert Ramazan Demir, Afra Saraçoğlu'nu aldattı!
Yalı Çapkını dizisinin başrol oyuncuları Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir, arkadaşlıklarını aşka dönüştürerek ilişki yaşamaya başlamıştı. Çiftin mutluluğu kısa sürdü. Saraçoğlu ve Demir'in ayrıldığı öğrenildi. Açıklama yapmayan çiftten Demir'in Saraçoğlu'nu aldattığı öne sürüldü.
Yalı Çapkını dizisinin başrol oyuncuları Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir, arkadaşlıklarını aşka dönüştürerek ilişki yaşamaya başlamıştı.
Aşk haberlerini yalanlayan ikili, geçtiğimiz ay dudak dudağa görüntülenerek yakayı ele vermişti. Çiftin mutluluğu kısa sürdü. Saraçoğlu ve Demir'in ayrıldığı öğrenildi.
Açıklama yapmayan çiftten Demir'in Saraçoğlu'nu aldattığı öne sürüldü.
Geçtiğimiz gün, Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in aşkının bittiği haberleri sosyal medyayı salladı. Onur Akay, çiftin aşkının bitişiyle ilgili önemli iddialarda bulundu.