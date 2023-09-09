Büyük aşk bitti: İrem Derici ve Atakan Işıktutan ayrıldı
Birbirlerine sevgi dolu baktığı karelerle sevenlerine bile aşkı inandıran İrem Derici, sevgilisi Atakan Işıktutan'dan ayrıldığını duyurdu.
Ünlü şarkıcı İrem Derici ile Survivor ile tanınan Atakan Işıktutan büyük bir aşk yaşıyordu. İkili sık sık beraber vakit geçirip romantik pozlarını sosyal medyada paylaşıyordu. Ancak ikiliden kötü haber geldi.
İrem Derici, "Haberler girmeye başladı, biz baştan konuşalım " diyerek ayrılık kararını sosyal medya hesabından duyurdu.
İrem Derici, mesajında şunları söyledi:
* “Haberler girmeye başladı, biz baştan konuşalım da kimse komplo teorilerine girmesin.
* 8 ay muhteşem bi’ şey yaşadık Atakan’la, hala benim için dünyanın en kıymetli insanı. Ama korkunç yoğun tempolarda çalışıyoruz ve yorgunuz. Birbirimize vakit ayıramaz olduk.