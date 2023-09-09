Büyük aşk bitti: İrem Derici ve Atakan Işıktutan ayrıldı

* “Haberler girmeye başladı, biz baştan konuşalım da kimse komplo teorilerine girmesin.

* 8 ay muhteşem bi’ şey yaşadık Atakan’la, hala benim için dünyanın en kıymetli insanı. Ama korkunç yoğun tempolarda çalışıyoruz ve yorgunuz. Birbirimize vakit ayıramaz olduk.