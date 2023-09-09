Büyük aşk bitti: İrem Derici ve Atakan Işıktutan ayrıldı

Birbirlerine sevgi dolu baktığı karelerle sevenlerine bile aşkı inandıran İrem Derici, sevgilisi Atakan Işıktutan'dan ayrıldığını duyurdu.

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Büyük aşk bitti: İrem Derici ve Atakan Işıktutan ayrıldı - Resim: 1

Ünlü şarkıcı İrem Derici ile Survivor ile tanınan Atakan Işıktutan büyük bir aşk yaşıyordu. İkili sık sık beraber vakit geçirip romantik pozlarını sosyal medyada paylaşıyordu. Ancak ikiliden kötü haber geldi.

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Büyük aşk bitti: İrem Derici ve Atakan Işıktutan ayrıldı - Resim: 2

İrem Derici, "Haberler girmeye başladı, biz baştan konuşalım " diyerek ayrılık kararını sosyal medya hesabından duyurdu.

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Büyük aşk bitti: İrem Derici ve Atakan Işıktutan ayrıldı - Resim: 3

İrem Derici, mesajında şunları söyledi:

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Büyük aşk bitti: İrem Derici ve Atakan Işıktutan ayrıldı - Resim: 4

* “Haberler girmeye başladı, biz baştan konuşalım da kimse komplo teorilerine girmesin.

* 8 ay muhteşem bi’ şey yaşadık Atakan’la, hala benim için dünyanın en kıymetli insanı. Ama korkunç yoğun tempolarda çalışıyoruz ve yorgunuz. Birbirimize vakit ayıramaz olduk.

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