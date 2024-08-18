Bütün Yapımcılar Peşinde Koşuyordu, Tercihini Yaptı: Cansu Dere İddialı Diziyle Geri Dönüyor

Ekranların star oyuncularından Cansu Dere, yeni sezon için gelen onlarca teklif arasından seçimini yaptı. Ünlü oyuncu, Limon Yapım imzalı “Körebe” dizisiyle ekranlara geri dönüyor.

Bütün Yapımcılar Peşinde Koşuyordu, Tercihini Yaptı: Cansu Dere İddialı Diziyle Geri Dönüyor

"Sıla", "Ezel", "Muhteşem Yüzyıl" ve "Sadakatsiz" gibi birçok dizide rol alan ünlü oyuncu Cansu Dere, her sezon olduğu gibi bu yıl da çoğu yapımcıdan teklif aldı. Proje konusunda seçiciliğiyle bilinen Dere’ye bu sezon da hem ana akım, hem de dijital sektörden çok sayıda teklif gitti.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre; Cansu Dere, gelen teklifler arasından yapımcılığını Hayri Aslan’ın üstleneceği Limon Yapım imzalı “Körebe” dizisini seçti.

Yeni sezonun en iddialı dizileri arasında gösterilen projenin, çok etkili bir kadın draması olduğu öğrenildi.

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