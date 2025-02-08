Burcu Esmersoy Ortaya Çıktı

Sosyal medyada oldukça aktif olmasıyla dikkat çeken ancak bir süredir herhangi bir paylaşımda bulunmayan Burcu Esmersoy sessizliğini bozdu. Esmersoy, uzun bir aranın ardından yaptığı paylaşımla son dönemin kendisi için kolay geçmediğini ve kendisini iyileştirmek için araya ihtiyaç duyduğunu ifade etti.

Mert Odabaş Mert Odabaş
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Burcu Esmersoy Ortaya Çıktı

2023 yılından beri iş insanı Nazım Akmandil ile birlikte olan Burcu Esmersoy, sosyal medyayı aktif olarak kullanmasıyla biliniyordu. Esmersoy’un bir süredir hesaplarından herhangi bir paylaşım yapmaması dikkat çekerken, Esmersoy günler sonra sessizliğini bozarak üst üste paylaşımlarda bulundu.

Burcu Esmersoy, yaptığı paylaşımda son zamanlarda kendisine zaman ayırmaya ve güç toplamaya ihtiyacı olduğunu dile getirdi.

‘KENDİMİ İYİLEŞTİRMEYE İHTİYAÇ DUYDUM’

Esmersoy, uzun sürenin ardından yaptığı paylaşımda, "Geçen ay hepimiz için zorlayıcı ve keyifsizdi. Bu süreçte biraz kendimi dinlemeye, iyileştirmeye ve güç toplamaya ihtiyaç duydum" ifadesini kullandı.

Ünlü isim, paylaşımını "Uzak kaldığım bu dönemde beni merak eden ve güzel mesajlarını esirgemeyen herkese içten teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Şimdi yavaş yavaş buradayım. Birlikte paylaşmaya, umut etmeye ve gelişmeye devam edeceğiz" sözleriyle sonlandırdı.

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‘İHTİYAÇ DUYAN VARSA ANLATIRIM’

Ardından ikinci bir paylaşım daha yapan ünlü sunucu, içinden geçtiği süreçte kendisine iyi gelen her şeyi yaptığını ifade etti. Esmersoy, “Bu süreçte iyi gelecek her şeyi yaptım. Yoğun antrenman, sağlıklı beslenme, bol kitap, yoga, meditasyon, iyi bir uyku düzeni... Hatta akşamları sadece çizgi film mesela. İyi hissedebilmeye ihtiyaç duyan varsa anlatırım" cümleleriyle süreç boyunca kendisine iyi gelen şeylerden bahsetti.

Burcu Esmersoy Ortaya Çıktı - Resim : 2

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