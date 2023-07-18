Burcu Esmersoy evleniyor: 3 düğün olacak, 5 gelinlik giyeceğim
Ünlü sunucu Burcu Esmersoy, uzun süredir birlikte olduğu Nazım Akmandil ile yaz sonunda nikah masasına oturacak. İtalya, İstanbul ve Bodrum'da düğün yapacaklarını söyleyen Esmersoy, "5 gelinlik giyeceğim" dedi.
Şimdilerde FOX TV'de yayınlanan "Eşim Benzerim Yok" isimli yarışmanın sunuculuğunu yapan Burcu Esmersoy, bir süredir birlikte olduğu iş insanı Nazım Akmandil ile nikah masasına oturmaya hazırlanıyor.
Ünlü isim, 3 düğün yapacağını ve 5 gelinlik giyeceğini söyledi.
"NAZIM'LA BİRLİKTE OLMAYA BAŞLAYINCA EVLENECEĞİMİZİ BİLİYORDUK"
YouTube'da yayınlanan "Bi Dolaplar Çeviriyoruz" programına konuk olan Esmersoy, düğünüyle ilgili konuştu.
Sunucuların "Senin gelinliğin çok merak ediliyordur, insanlara yön verirsin" demesi üzerine nikahıyla ilgili detayları veren Esmersoy, şunları söyledi: