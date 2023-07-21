Burak Sergen: Nafaka yüzünden üç ay hapis cezasına çarptırıldım
2018 yılında eski eşi Işıl Sergen ile yollarını ayıran ünlü oyuncu Burak Sergen'in eşi ve oğlu için ödemiş olduğu nafaka tutarı 18 bin TL’den 70 bin TL’ye çıkarıldı. Karara sinirlenen Sergen, isyan etti.
Son olarak yer aldığı Sadakatsiz adlı dizide yer alan ve bu dönemde koronavirüse yakalanan ünlü oyuncu Burak Sergen, 2018 yılında eski eşi Işıl Sergen ile anlaşmalı olarak boşanmıştı.
Çift anlaşmalı boşansa da aralarındaki nafaka sorununu bir türlü çözememişti. Son olarak nafaka ödemeyi kabul eden oyuncu, ayrılığın ardından 14 yaşındaki oğlu ve eski eşini Ulus'taki evine yerleştirmişti.
Geçtiğimiz günlerde nafaka davası için yeniden mahkemeye giden Sergen, nafakayı ödeyemediği sebebiyle üç ay hapis cezası aldığını söylerken eski eşine ateş püskürdü.
Mahkeme çıkışı basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sergen, yaptığı basın açıklamasında şu ifadeleri kullandı: