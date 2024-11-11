Aşkları Doludizgin Sürüyor... Paris'te Partiye Milyonlarca Lira Harcadılar
İş insanı Burak Ateş ile 2018 Miss Turkey güzeli Şevval Şahin'in aşkları doludizgin sürüyor. Çift, Paris'te bir otelin tüm odalarını kapatarak arkadaşları için bir parti organizasyonu düzenledi.
Kaynak: Takvim
Paris' giden Burak Ateş ve Şevval Şahin çifti, 2 gün boyunca bir oteli kapatarak dostlarına unutamayacakları bir parti organizasyonu yaptı.
Takvim'den Ufuk Özcan'ın haberine göre, Türkiye güzeli Şevval Şahin, gönlünü iş insanı Burak Ateş'e kaptırmıştı. Yaz boyu Bodrum'da Burak Ateş'in teknesinde tatil yapan çift, daha sonra bir süreliğine Paris'e gitmişlerdi.
Burada geceliği 5 bin euro olan bir otelde kalan Şevval Şahin ve Burak Ateş, daha sonra aynı otelin tüm odalarını satın alıp 2 gün boyunca parti verdiği öğrenildi.
Burak Ateş arkadaşları için tüm odaları aldıktan sonra balo salonunda 2 gün sürecek bir parti organizasyonu gerçekleştirdi.
"Türk Family" konseptiyle Türk ve yabancı arkadaşlarını davet eden Şevval Şahin ve Burak Ateş, bu organizasyon için 1 milyon dolar yani ortalama 34 milyon lira gibi bir rakam harcadığı ortaya çıktı.