Bülent Serttaş 3 Ayda 18 Kilo Verdi! Yeni Hali Gündem Oldu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ünlü şarkıcı Bülent Serttaş son dönemde verdiği kilolar ve değişen tarzıyla dikkatleri üzerine çekti. Yaklaşık 3 ay içerisinde 18 kilo veren sanatçı, uyguladığı yöntemi ilk kez anlattı.

Kilo verme sürecinde son dönemde sıkça konuşulan zayıflama iğnelerinden destek aldığını açıklayan Serttaş, normalde iğne kullanımına mesafeli biri olduğunu söyledi. Sağlık konusunda doğal yöntemleri tercih ettiğini belirten ünlü isim, yaptığı araştırmaların ardından bu yöntemi kullanmaya karar verdiğini ifade etti.

HER GÜN YÜRÜYÜŞ YAPTI

Sadece zayıflama iğnesiyle değil, düzenli yürüyüşle de form tuttuğunu söyleyen Bülent Serttaş, her gün yaklaşık 1 saat yürüdüğünü dile getirdi.

TARZINI DA YENİLEDİ

Ünlü sanatçının değişimi yalnızca verdiği kilolarla sınırlı kalmadı. Yenilediği kıyafet tarzı ve fit görüntüsüyle sosyal medyada gündem olan Serttaş için takipçileri, “adeta yıllar geri geldi” yorumlarında bulundu.

Kaynak: Haber Merkezi