Bülent Ersoy Yeşil Elbisesiyle Sosyal Medyanın Diline Düştü: 'Bu Kıyafet Değil, Marul'

Ünlü sanatçı Bülent Ersoy'un 50. Altın Kelebek Ödül Töreni'nde tercih ettiği yeşil kıyafet, sosyal medyada gündem oldu. Sahneye saçından makyajına kadar yemyeşil çıkan Ersoy'un takipçileri "Bu kıyafet değil, marul" yorumları yaptı.

Bülent Ersoy
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Bülent Ersoy Yeşil Elbisesiyle Sosyal Medyanın Diline Düştü: 'Bu Kıyafet Değil, Marul' - Resim: 1

Dillere pelesenk olan şarkılarıyla geniş hayran kitlesi olan şarkıcı Bülent Ersoy, 50.'si düzenlenen Altın Kelebek Ödül Töreni'ne kıyafetiyle damga vurdu.

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Bülent Ersoy Yeşil Elbisesiyle Sosyal Medyanın Diline Düştü: 'Bu Kıyafet Değil, Marul' - Resim: 2

Ödül töreninde Diva, 50. Yıl Özel Ödülü'ne layık görüldü. Sahne kostümleriyle her daim çok konuşulan Bülent Ersoy, yine adından söz ettirdi.

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Bülent Ersoy Yeşil Elbisesiyle Sosyal Medyanın Diline Düştü: 'Bu Kıyafet Değil, Marul' - Resim: 3

SOSYAL MEDYANIN DİLİNE DÜŞTÜ

Bülent Ersoy gece için yeşil ve kabarık bir elbise tercih etti. Ersoy'un giydiği kıyafet birçok takipçinin dalga konusu oldu.

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Bülent Ersoy Yeşil Elbisesiyle Sosyal Medyanın Diline Düştü: 'Bu Kıyafet Değil, Marul' - Resim: 4

Büyük sanatçının o hali saniyeler içinde magazine manşet oldu. Eleştiri yağmuruna tutulan Bülent Ersoy, "Bu kıyafet değil, marul" yorumları aldı.

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Bülent Ersoy Yeşil Elbisesiyle Sosyal Medyanın Diline Düştü: 'Bu Kıyafet Değil, Marul' - Resim: 5

Öte yandan şarkıcının genel olarak tercih ettiği kıyafet tarzının dışına çıkması merak konusu oldu. Sıkça taşlı kıyafetler tercih etmesiyle bilinen başarılı sanatçının, bu gece için tercih ettiği kıyafetin öncekilere kıyasla daha sade olması da dikkat çekti.

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