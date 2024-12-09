Bülent Ersoy Yeşil Elbisesiyle Sosyal Medyanın Diline Düştü: 'Bu Kıyafet Değil, Marul'

Öte yandan şarkıcının genel olarak tercih ettiği kıyafet tarzının dışına çıkması merak konusu oldu. Sıkça taşlı kıyafetler tercih etmesiyle bilinen başarılı sanatçının, bu gece için tercih ettiği kıyafetin öncekilere kıyasla daha sade olması da dikkat çekti.