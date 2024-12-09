Bülent Ersoy Yeşil Elbisesiyle Sosyal Medyanın Diline Düştü: 'Bu Kıyafet Değil, Marul'
Ünlü sanatçı Bülent Ersoy'un 50. Altın Kelebek Ödül Töreni'nde tercih ettiği yeşil kıyafet, sosyal medyada gündem oldu. Sahneye saçından makyajına kadar yemyeşil çıkan Ersoy'un takipçileri "Bu kıyafet değil, marul" yorumları yaptı.
Dillere pelesenk olan şarkılarıyla geniş hayran kitlesi olan şarkıcı Bülent Ersoy, 50.'si düzenlenen Altın Kelebek Ödül Töreni'ne kıyafetiyle damga vurdu.
Ödül töreninde Diva, 50. Yıl Özel Ödülü'ne layık görüldü. Sahne kostümleriyle her daim çok konuşulan Bülent Ersoy, yine adından söz ettirdi.
SOSYAL MEDYANIN DİLİNE DÜŞTÜ
Bülent Ersoy gece için yeşil ve kabarık bir elbise tercih etti. Ersoy'un giydiği kıyafet birçok takipçinin dalga konusu oldu.
Büyük sanatçının o hali saniyeler içinde magazine manşet oldu. Eleştiri yağmuruna tutulan Bülent Ersoy, "Bu kıyafet değil, marul" yorumları aldı.
Öte yandan şarkıcının genel olarak tercih ettiği kıyafet tarzının dışına çıkması merak konusu oldu. Sıkça taşlı kıyafetler tercih etmesiyle bilinen başarılı sanatçının, bu gece için tercih ettiği kıyafetin öncekilere kıyasla daha sade olması da dikkat çekti.