Bülent Ersoy vasiyetini açıkladı: Mezarım çok şık olsun

Türk sanat müziğinin Diva'sı Bülent Ersoy, 2020'de hayatını kaybeden annesi Necla Poyraz'ın mezarının fotoğrafını sosyal medya sayfasından paylaştı. Sözlerine "Annem, merhaba... Bugün 'Anneler Günü', senin günün" diyerek başlayan ünlü sanatçı, "Ama aslında her gün, her saat, her dakika, her saniye ve her salisem senin hayalin ve de seni anarak geçirdiğim tüm zamanlarım senin günün benim için... Telefonun hâlâ telefonumda kayıtlı duruyor, biliyor musun?" ifadelerini kullandı.

Ünlü sanatçı, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu arada hissettin mi bilemiyorum ama mezarını senin şahsına münhasır, ayrıcalıklı bir stilde, sana özel çizdirtip öyle kreatif bir yaptırdım ki; tam sana yakışır çok çok şık, çok çok zarif oldu tüm görüntüsü vallahi anacığım... Hem de bil bakalım hangi renkleri kullandırttım mezar mermerlerinde? Tabii ki de renklerin en asili senin aşık olduğun, Beşiktaş'ının renkleri siyah ve beyaz renklerde yaptırdım."

"BENİ BAĞIŞLA"

Menajeri Haluk Şentürk'ün annesinin mezarının bakımıyla ilgilendiğini söyleyen Bülent Ersoy, "Haluk da inanır mısın benden çok daha çok ilgileniyor seninle... Biraz sonra resmini atacak olduğum senin o mezar taşlarının temizliğinden tut da, üzerindeki çiçeklerinin devamlı değişmesine kadar her şeyinle nasıl ilgileniyor, sana anlatamam. Allah gecinden versin, sanki kendi annesiymişsin gibi...

Beni bağışla, bana hakkını helal et; çünkü musikinin dışında belki sana tam layık bir evlat olamadım ama sen yaşarken sevgi ve şefkatinle hep Korudun, kolladın beni ve de sırtımdaki koruyucu çelik bir yelek oldun bana her zaman, her yerde, herkeslere karşı... Mekanın cennet, ruhun şad, 'Anneler Günü'n kutlu olsun canım anneciğim."

"MEZARIM ÇOK ŞIK OLSUN"

Ersoy, "Haluk'a ben de vasiyet ettim; 'Bana bak, beni de sen gömeceksin. Aman ha mezarım çok şık olsun, çok çok temiz olsun ve her gün kloraklarla, çamaşır suları ile yıkanıp temizlensin, çiçeklerim hep taze konsun ve hepsinden de önemlisi sürekli dualar okuttur bana en güzel sesli hocalarla' dedim" ifadelerini kullandı.