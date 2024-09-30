Bülent Ersoy Vasiyetini Açıkladı

Bülent Ersoy, ağız ve diş bakımı amacıyla Antalya’ya gitti. Burada bulunan özel bir klinikte bir dizi işlem gerçekleştirecek olan Ersoy’un dişlerine pırlanta taktıracağı öğrenildi.

İşlemler öncesi klinik sahipleriyle akşam yemeğinde bir araya gelen Bülent Ersoy, mekana giriş yaparken restorandaki müşteriler tarafından alkışlarla karşılandı. Restorandaki hayranları sanatçı ile fotoğraf çektirmek birbirleriyle yarıştı.

“CENAZEME KİMSENİN GELMESİNİ İSTEMİYORUM”

Gecede gazetecilerin sorularını cevaplayan Bülent Ersoy, son dönem sanat camiasından yaşanan ölümler ve vefasızlıklarla ilgili soruya, "Vefasızlık sadece cenazelerde değil ki, bu hayatta nefes aldığımız sürece bu vefasızlıklar devam edecek. Vallahi ben hiç umursamıyorum ve cenazeme kimsenin de gelmesini istemiyorum. Ben de kendi başıma giderim" şeklinde yanıt verdi.

SEZEN AKSU AÇIKLAMASI

Sezen Aksu'nun 'Kendimi iyi hissedersem tekrar sahnelere dönebilirim' sözleri sorulan Ersoy, "Vallahi çok sevindim. Çünkü onun yokluğu büyük eksiklik. Türkiye'nin en iyi seslerinden biridir. Öyle güzel alaturka okur ki anlatamam. Çok değerli bir sanatçı olduğu kadar, çok iyi bir arkadaştır, çok iyi bir dosttur ve çok iyi bir insandır. Sanatı adına insanların onu öyle canlı canlı, hissederek dinlemesi lazım. Güzel bir karar almış. İlk konserinde ben en öndeyim. Zangoç gibi" dedi.

Ersoy, 'Siz sahnelere ara vermeyi hiç düşündünüz mü' sorusuna ise "Asla, hiç öyle bir şey düşünmedim. Ben biraz yüzsüzüm. Son anıma kadar sahnede olacağım" şeklinde yanıtladı.

Kaynak: DHA