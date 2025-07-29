Bülent Ersoy 'Bu Gece Acilen' Dedi, İsim Vererek İfşa Etti! Herkes Bunu Konuşuyor… Önce Paylaştı Fark Edince Geri Sildi

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Kısa süre önce herkesin merak ettiği vasiyetini açıklayan ve gündem olan Türk müziğinin Diva’sı Bülent Ersoy, kendisine 16 bin lira borcu olan tanıdığının peşine düştü. Herkes bu olayı konuşuyor. İşte detaylar…

Türk Sanat Müziği'nin em bilinen isimleri arasında yer alan ünlü sanatçı Bülent Ersoy, sosyal medya hesabı Instagram üzerinden olay bir paylaşıma imza attı.

'BU GECE ACİLEN…'

Berkay Tuncer isimli bir kişiye seslenen Bülent Ersoy, “Bu gece acilen hesabıma geri göndereceksiniz” diyerek verdiği 16 bin lirayı geri istedi.

'16 BİN TL HESABIMA YATACAK'

Ersoy, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: Sayın Berkay Tuncer beyefendi, dekontlarıyla da sabit olduğu üzre talebiniz üzerine şahsınıza gönderilmiş bu paraları bu gece acilen hesabıma geri göndereceksiniz. Benden yalvar yakar istediğiniz, yoksa tefeciden büyük faizlerle alacağım diyerek, sadece insani duygularla acıdığım için size göndermiş olduğum bu 16 bin TL hesabıma yatacak.

Instagram hesabından dekontları da paylaşan Bülent Ersoy, daha sonra bu dekontları geri sildi. Bülent Ersoy'un paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.