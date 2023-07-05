Boşanmanın eşiğinden dönmüşlerdi, sosyetik çiftin evlilik sözleşmesindeki yeni maddeler ortaya çıktı: Habersiz para bile çekemeyecek
Sosyetenin tanınmış isimlerinden Elif Inci Aras, geçtiğimiz aylarda 12 yıllık eşi Baran Aras'tan boşanmak için mahkemeye başvurmuştu. Elif İnci Aras'ın eşini affetmesi ve boşanma dilekçesini geri çekmesiyle birlikte detaylar da ortaya çıktı.
Sosyetenin ünlü çifti Baran-Elif İnci Aras ile ilgili geçtiğimiz ay yeni bir gelişme yaşanmıştı. Elif İnci Aras, 12 yıllık eşi Baran Aras'tan boşanmak için mahkemeye başvurmuştu.
"O zaman boşanmakta kararlı olduğunu söyleyen Elif Hanım'ın eşini affettiğini ve boşanma dilekçesini geri çektiğini öğrendim" diyen Cankurt, imzalanan evlilik sözleşmesindeki yeni maddeleri paylaştı. Buna göre Baran Aras, artık eşinden habersiz para bile çekemeyecek:
- Baran Aras'a ait tüm hesaplar, Elif İnci Aras ile ortak hesaba çevrilecek.
- Baran Aras, tek imza ile ancak 30.000 TL'ye kadar nakit çekebilecek, onun üzerindeki para çekmek isterse iki imza gerekecek. Elif İnci Aras için ise hiçbir sınırlama olmayacak.