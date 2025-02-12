Boşanıyorlar Mı? Pelin Akil'in Paylaşımı Kafaları Karıştırdı

Geçtiğimiz aylarda Anıl Altan, Pelin Akil ile boşanacakları yönündeki iddialara, "Aslında bunlara sürekli cevap verdiğimiz zaman bu insanların ekmeğine yağ sürmüş oluyoruz. Biz de anlam veremiyoruz. Sürekli böyle girişim var. Sosyal medyadaki bazı sayfalar, tıklanma almak için yaptıkları asparagas haberler. Kafaları başka çalışıyor. Biz her zaman iyi olan taraftayız." yanıtını vermişti.