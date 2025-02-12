Boşanıyorlar Mı? Pelin Akil'in Paylaşımı Kafaları Karıştırdı
Pelin Akil ve Anıl Altan çiftinin boşanacağı öne sürüldü. Çiftin, evleri ayırdıkları da konuşulan iddialar arasında yer alırken, Pelin Akil'in otomobilinden yaptığı paylaşım kafaları karıştırdı.
Kaynak: Haber Merkezi
Rol aldıkları Arka Sıradakiler dizisinde tanışan Anıl Altan ve Pelin Akil çifti, 2016 yılında nikah masasına oturmuş, 2019'da Alin ve Lina adındaki ikiz bebekleriyle anne-baba olmanın heyecanını yaşamıştı.
Ünlü çift hakkında sık sık boşanacakları yönünde haberler çıksa da, ikili bu iddiaları yalanlayarak evliliklerinde sorun olmadığını dile getiriyordu.
Geçtiğimiz aylarda Anıl Altan, Pelin Akil ile boşanacakları yönündeki iddialara, "Aslında bunlara sürekli cevap verdiğimiz zaman bu insanların ekmeğine yağ sürmüş oluyoruz. Biz de anlam veremiyoruz. Sürekli böyle girişim var. Sosyal medyadaki bazı sayfalar, tıklanma almak için yaptıkları asparagas haberler. Kafaları başka çalışıyor. Biz her zaman iyi olan taraftayız." yanıtını vermişti.
Son olarak, Pelin Akil ile Anıl Altan’ın ayrıldığına dair yeni söylentiler ortaya atıldı. Hatta çiftin yaklaşık bir aydır ayrı evlerde yaşadığı öne sürüldü.
MANİDAR PAYLAŞIM
Bu iddiaların ardından Pelin Akil, sosyal medya hesabından manidar bir paylaşımda bulundu. Akil'in paylaşımı iddiaları kuvvetlendirdi. Otomobilinde müzik eşliğinde şarkı söyleyen Pelin Akil, önce Ayşen’in 'Neredesin' adlı şarkısını, ardından da Meltem Cumbul’un 'Seninleyim' şarkısını seslendirdi.