Boşanacakları iddia ediliyordu: Aşk paylaşımı geldi

Şarkıcı Doğuş 50. yaşını kutladı. Doğuş'un eşi Hoşkedem Hidayetkızı, eşinin doğum gününü sosyal medya hesabından fotoğraf paylaşarak kutladı.

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Boşanacakları iddia ediliyordu: Aşk paylaşımı geldi

Azerbaycan'ın Müge Anlı'sı olarak tanınan Hoşkedem Hidayetkızı ile evlenen şarkıcı Doğuş yeni yaşını kutladı.

'Gamsız', 'Bunun Adına Yürek Derler', 'Yalancı' ve 'Yemin Ettim Sana' parçalarıyla bir döneme damga vuran Doğuş bir süredir ihanet iddialarıyla gündeme geliyordu. İddialara inat düşman çatlatan aile paylaşımlarıyla dikkat çekti.

BOŞANACAKLARI İDDİA EDİLİYORDU

Evlendikten sonra Azerbaycan’a yerleşen ünlü sanatçı, geçtiğimiz yıl eşinin ailesiyle yaşadığı sorunları aşamayınca İstanbul’a geri dönmüştü. Karısını ve çocuklarını bırakıp dönen Doğuş’un boşanmaya kararlı olduğu söyleniyordu. Şarkıcı, Instagram’dan eşinin fotoğraflarını silerek, takibi de bırakmıştı. Ancak ünlü çift aralarındaki sorunu çözerek evliliklerine bir şans daha verdi.

YORUM YAĞDI

Hoşkedem Hidayetkızı eşi ve çocuklarıyla pozlarını paylaşarak, "Dağlar kadar derdin olsa, malın mülkün olmasa ne fark eder ki… Yeter ki seni çok seven ve kollayan bir ailen olsun çünkü onların sevgisi her şeye bedeldir. Sizi seviyorum, canlarım, doğum günün kutlu olsun" dedi.

Ünlü ismin paylaşımına pek çok yorum geldi.

Boşanacakları iddia ediliyordu: Aşk paylaşımı geldi - Resim : 1

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