Bodrum'daki Kovalamacadan Suikast Çıktı: 'Şapkalılar' Çetesi Blok3’ü Vuracaktı!

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İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, nisan ayında Beşiktaş'ta meydana gelen bir kundaklama olayı ile Beylikdüzü'ndeki kurşunlama eylemlerinin faillerini yakalamak amacıyla derinlemesine bir takip başlattı. Yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, olayların merkezindeki baş şüpheli F.K. ve onunla birlikte hareket eden 6 suç ortağının Muğla'nın Bodrum ilçesinde gizlendiği saptandı.

'ŞAPKALILAR' ÇETESİNE DARBE

İstanbul ve Muğla Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin koordineli olarak gerçekleştirdiği şafak operasyonunda, 'Şapkalılar' olarak bilinen yeni nesil suç örgütü üyeleri, yaşanan nefes kesen bir kovalamacanın ardından kıskıvrak yakalandı. Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda 4 ruhsatsız tabanca, 6 şarjör ve 86 fişek ele geçirildi.

SİGNAL ÜZERİNDEN 'BLOK' GRUBU KURMUŞLAR

Operasyonun asıl kan donduran detayları ise şüphelilerin el konulan cep telefonlarının incelemeye alınmasıyla ortaya çıktı. Siber suç uzmanlarının yaptığı incelemede, çete üyelerinin takip edilmemek için kriptolu mesajlaşma uygulaması ‘Signal’ üzerinden "Blok" adıyla gizli bir grup kurdukları belirlendi.

Bu grup üzerinden yapılan yazışmalarda, kamuoyunda "Blok3" sahne adıyla tanınan ünlü rap sanatçısı Hakan Aydın’a yönelik bir suikast hazırlığı yapıldığı tespit edildi.

'TÜRKİYE GENELİNDE SES GETİRECEK BÜYÜK OLAY'

Yazışma içeriklerinde şüphelilerin, planladıkları suikast eylemini kendi aralarında "Türkiye genelinde ses getirecek büyük bir olay" olarak nitelendirdikleri kayıtlara geçti. Tetikçilerin, rapçi Blok3’ün Bodrum'da konakladığı lüks otelin tam konumunu, kaldığı odanın detaylarını ve günlük hayatta kullandığı lüks araçların fotoğraflarını grup üzerinden anlık olarak birbirlerine aktararak keşif çalışması yaptıkları iddia edildi.

TUTUKLANDILAR

Emniyetteki işlemleri tamamlanan F.K. ve beraberindeki 6 organize suç örgütü şüphelisi, sevk edildikleri adli makamlarca "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak", "Ateşli Silahlar Kanununa Muhalefet" ve "Tasarlayarak Öldürmeye Teşebbüs" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA