Biricik Suden: Haddinizi aşmayın, aksi halde ben sizi uygun olduğunuz yere koyarım

Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden, Özkan Uğur'un vefatından bir hafta sonra paylaştığı fotoğrafa gelen tepkileri eleştirdi: "Çamur atma uğruna haddinizi aşmayın, aksi hale ben sizi uygun olduğunuz yere koyarım."

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Biricik Suden: Haddinizi aşmayın, aksi halde ben sizi uygun olduğunuz yere koyarım - Resim: 1

 Vefat haberi ile tüm sevenlerini ve sanat camiasını yasa boğan Özkan Uğur, geçtiğimiz hafta son yolculuğuna uğurlandı. 

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Biricik Suden: Haddinizi aşmayın, aksi halde ben sizi uygun olduğunuz yere koyarım - Resim: 2

Uğur'un yıllarca MFÖ'de beraber olduğu dostları Mazhar Alanson, Fuat Uğur ve birlikte çok sayıda film çektiği Cem Yılmaz başta olmak üzere çok sayıda yakınının gözyaşlarını tutamadığı görüldü. 

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Biricik Suden: Haddinizi aşmayın, aksi halde ben sizi uygun olduğunuz yere koyarım - Resim: 3

Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden, Özkan Uğur'un ölümünden bir hafta sonra antrenman yaptığı anları sosyal medya sayfasından paylaştı. Bazı takipçileri, Biricik Suden'i 'yasınız kısa sürmüş' sözleriyle eleştirdi.

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Biricik Suden: Haddinizi aşmayın, aksi halde ben sizi uygun olduğunuz yere koyarım - Resim: 4

Biricik Suden gelen yorumlara sert tepki gösterdi: "20 yıl önce babam vefat ettiği günün gecesi saat 24.00'ü geçiyordu, spor salonu açtırıp antrenman yapmıştım.

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