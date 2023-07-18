Biricik Suden: Haddinizi aşmayın, aksi halde ben sizi uygun olduğunuz yere koyarım
Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden, Özkan Uğur'un vefatından bir hafta sonra paylaştığı fotoğrafa gelen tepkileri eleştirdi: "Çamur atma uğruna haddinizi aşmayın, aksi hale ben sizi uygun olduğunuz yere koyarım."
Vefat haberi ile tüm sevenlerini ve sanat camiasını yasa boğan Özkan Uğur, geçtiğimiz hafta son yolculuğuna uğurlandı.
Uğur'un yıllarca MFÖ'de beraber olduğu dostları Mazhar Alanson, Fuat Uğur ve birlikte çok sayıda film çektiği Cem Yılmaz başta olmak üzere çok sayıda yakınının gözyaşlarını tutamadığı görüldü.
Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden, Özkan Uğur'un ölümünden bir hafta sonra antrenman yaptığı anları sosyal medya sayfasından paylaştı. Bazı takipçileri, Biricik Suden'i 'yasınız kısa sürmüş' sözleriyle eleştirdi.
Biricik Suden gelen yorumlara sert tepki gösterdi: "20 yıl önce babam vefat ettiği günün gecesi saat 24.00'ü geçiyordu, spor salonu açtırıp antrenman yapmıştım.