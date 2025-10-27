Birce Akalay Tek Kalemde Silmişti! İbrahim Çelikkol Sessizliğini Bozdu

Geçtiğimiz günlerde ünlülere düzenlenen uyuşturucu operasyonunda ifadesi alınan Birce Akalay, yakın arkadaşlarını sosyal medya hesaplarından silmişti. Akalay'ın takipten çıkardığı isimlerden biri olan yakın dostu İbrahim Çelikkol ise sessizliğini bozdu.

Birce Akalay Tek Kalemde Silmişti! İbrahim Çelikkol Sessizliğini Bozdu
Oyuncu Birce Akalay, geçtiğimiz günlerde ünlülere düzenlenen uyuşturucu operasyonunun ardından ünlü dostları ile arasına mesafe koymuş, daha önce dizilerde birlikte rol aldığı yakın dostu olan İbrahim Çelikkol ve eşi Natali Yarcan başta olmak üzere Aslı Enver, Nur Fettahoğlu ve Selahattin Paşalı gibi isimleri sosyal medyada takipten çıkmıştı.

Birce Akalay'ın bu hamlesi sonrasında oyuncu İbrahim Çelikkol ilk kez konuştu. Birce Akalay'ı, annesini ve avukatını aradığını söyleyen Çelikkol şöyle devam etti:

"Beni yakından tanıyanlar çok iyi bilir, hayatta ne yaşanırsa yaşansın yaşanmışlıklar unutulmaz ve zor günlerde ilişkiler bitse dahi onların yanında olmak gerekir. Ben de başta annesi olmak üzere avukatını da kendisini aramış bir insanım tabii ki.

Ama canı sağ olsun çok önemli şeyler değil bunlar, bizim neslin, bizim kuşağın işleri değil bunlar sosyal medyada takipten çıkmak gibi şeyler. Herkes var olsun, taş yerinde ağırdır."

