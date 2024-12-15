Bir Zamanlar Türk Sinemasının Jönüydü! Yeşilçam Oyuncusu Salih Güney'den Sert Jigolo Tepkisi
Türk sinemasının usta isimlerinden Salih Güney, Vikipedi'de kendisi hakkında yer alan yanlış bilgilere sert tepki gösterdi. Doğum tarihinin ve gençlik yıllarına dair bir olayın yanlış şekilde aktarıldığını belirten Güney, bu durumu eleştirdi.
Kaynak: Haber Merkezi
Salih Güney, doğum tarihi olan 1 Ocak 1945 yerine 1943 yazıldığını ifade ederek, bu hatanın düzeltilmediğini söyledi. Konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Avukatım aracılığıyla nüfus kâğıdımı göndermeme rağmen yanlış bilgi hâlâ duruyor. Troller, bizi topluma karşı liyakatsiz göstermek için çalışıyor. Dünyanın her yerinde sanatçılara sahip çıkılır, bizde ise tam tersi" dedi.
"16 YAŞINDAKİ BİR OLAYI GÜNDEME TAŞIMAK TERBİYESİZLİK"
Güney, öğrencilik yıllarında başından geçen bir olaya da değinerek, "16 yaşında konservatuar öğrencisiyken bir Amerikalı kadınla ilişkim oldu. Kadın bana birkaç hediye aldı, bunu 'jigolo' diye yazmışlar. 16 yaşındaki bir çocuğun başından geçen bir olayı gündeme taşımak terbiyesizlikten başka bir şey değil" ifadelerini kullandı.
"SANATÇIYI ONORE ETMEK YERİNE BASİT ŞEYLER YAZILIYOR"
70 yıl önce yaşanmış bir olayın hâlâ gündeme getirilmesini eleştiren Salih Güney, "Sanatçıyı onore edeceğinize böyle basit şeylerle uğraşıyorsunuz. Yazıklar olsun Türk Vikipedi'sine. Keşke beni mahkemeye verseler de her şeyi ispatlasam" diyerek tepkisini dile getirdi.