Bir Zamanlar Türk Sinemasının Jönüydü! Yeşilçam Oyuncusu Salih Güney'den Sert Jigolo Tepkisi

"16 YAŞINDAKİ BİR OLAYI GÜNDEME TAŞIMAK TERBİYESİZLİK"

Güney, öğrencilik yıllarında başından geçen bir olaya da değinerek, "16 yaşında konservatuar öğrencisiyken bir Amerikalı kadınla ilişkim oldu. Kadın bana birkaç hediye aldı, bunu 'jigolo' diye yazmışlar. 16 yaşındaki bir çocuğun başından geçen bir olayı gündeme taşımak terbiyesizlikten başka bir şey değil" ifadelerini kullandı.