Bir Şarkısın Sen Yarışmasıyla Akıllara Kazındı... Fındık Kurdu Berna'nın Son Hali Son Hali

Bir zamanların izlenen yarışma programı Bir Şarkısın Sen’de döneme damga vuran namı diğer Fındık Kurdu Berna’nın son hali ortaya çıktı.

Bir Şarkısın Sen Yarışmasıyla Akıllara Kazındı... Fındık Kurdu Berna'nın Son Hali Son Hali

Pınar Altuğ ile Erol Evgin’in sunduğu bir zamanların meşhur şarkı programı Bir Şarkısın Sen yarışmasında sesi ve sevimliliğiyle milyonların gönlünü fetheden küçük Berna, yıllar sonra tekrar gündeme geldi.

Bir Şarkısın Sen Yarışmasıyla Akıllara Kazındı... Fındık Kurdu Berna'nın Son Hali Son Hali - Resim : 1

Fındık Kurdu’ lakabıyla akıllara kazınan Berna Karagözoğlu’nun son hali ortaya çıktı. Şimdilerde 24 yaşındaki olan Berna, bir mekanın sahnesinde şarkı söylerken görüntülendi.

Bir Şarkısın Sen Yarışmasıyla Akıllara Kazındı... Fındık Kurdu Berna'nın Son Hali Son Hali - Resim : 2

Ekran macerasına 9 yaşında başlayan Berna Karagözoğlu, minik yaştaki sesiyle dikkatleri üzerine çekmişti. YouTube üzerinden şarkı söylemeye devam ededen Karagözoğlu’nun yıllar içindeki değişimi ise ağızları açık bırakıyor.

Bir Şarkısın Sen Yarışmasıyla Akıllara Kazındı... Fındık Kurdu Berna'nın Son Hali Son Hali - Resim : 3

Şimdilerde ise bir mekanın sahnesinde şarkı söylerken görüntülendi. Son hali görenleri şaşırtırken, onu hatırlayan tarafından farklı farklı yorumlara maruz kaldı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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