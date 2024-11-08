Fındık Kurdu Berna'nın Son Hali Büyüledi! Şimdi 24 Yaşında...
Bir dönem ATV ekranlarında yayınlanan "Bir Şarkısın Sen" yarışmasındaki sevimli tavırları ve enerjisiyle gönüllere taht kuran “Fındık Kurdu Berna” lakabıyla tanınan Berna Karagözoğlu’nun son hali adeta büyüledi.
Kaynak: Haber Merkezi
Bir döneme damgasını vuran "Bir Şarkısın Sen" yarışmasında küçük yaşta büyük bir üne kavuşan Berna Karagözoğlu, şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.
Henüz 9 yaşındayken ATV ekranlarındaki ses yarışmasında gösterdiği performansıyla Türkiye'nin konuştuğu Karagözoğlu, sevimli tavırları ve enerjisiyle gönüllere taht kurmuştu.
Yarışma boyunca “Fındık Kurdu Berna” lakabıyla tanınan ve “Büyümüş de küçülmüş” yorumları alan genç yetenek, o dönem herkesin sevgisini kazanmıştı.
Bugün 24 yaşına gelen Berna Karagözoğlu'nun son hali büyüledi. Müzikle olan bağını koparmadan YouTube üzerinden şarkı üretmeye devam eden Karagözoğlu, osyal medya platformlarında aktif olarak paylaşımlar yaparak dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.