Bir Gecede Servet Kazanacaklar: Yılbaşında Hangi Ünlü, Nerede Sahne Alacak?
2025'e merhaba demek için ünlü sanatçılar, Türkiye ve Kıbrıs’taki otellerde sahne alacak. Yılbaşı akşamı için otellerdeki doluluk oranı yüzde 75'e ulaşırken, ünlülerin nerede sahne alacakları da netleşti. Alacakları ücretler ise dudak uçuklattı. Yılbaşında hangi ünlü, nerede sahne alacak? İşte detaylar...
Kaynak: Patronlar Dünyası
Özcan Deniz yılbaşında Kıbrıs'ta sahne alacak. Özcan Deniz'in, 6 milyon lira alacağı öğrenildi.
Pop müziğin Süperstarı Ajda Pekkan, İstanbul'da sahne alacak. Pekkan, yılbaşı konserinden 7 milyon lira kazanç elde edecek.
Gülben Ergen, yılbaşında sahne ücreti olarak 3 milyon liraya anlaştı.
Yılbaşında sahneye çıkacak Alişan da 3 milyon lira kazanç elde edecek.
3 milyon liraya anlaşma sağlayan bir diğer ünlü isim ise Zara oldu.
Kıbrıs'ta sahne alacağı öğrenilen İrem Derici'nin alacağı ücret ise 3,5 milyon TL.
Yılbaşına Almanya'da girecek olan Bülent Ersoy'un burada vereceği konserde alacağı ücret ise 6 milyon lira.
Yılbaşı akşamı Kıbrıs'ta sahneye çıkacak olan Mustafa Sandal'ın 4,5 milyon TL kazanacağı öğrenildi.
Patronlar Dünyası'nın haberine göre, Belek'te Candan Erçetin, Ebru Gündeş, Gökhan Tepe, Volkan Konak, İskender Paydaş, Işın Karaca; Belek'te Carlton J. Smith, Vega Band, Maya Azucena, He-Riffs, Flame Ban gibi yabancı şarkıcı ve müzik gruplarının konserleri de olacak.
Blu Notte Orkestrası; Kemer'de Sibel Can, Özcan Deniz, Ferhat Göçer, Ziynet Sali, Nükhet Duru, Grup Vitamin, Reyhan Karaca, Sibel Tüzün; Lara- Kundu'da Derya Uluğ, Bülent Serttaş, Gülben Ergen, Hakan Altun, Sertap Erener, Oğuzhan Koç ve Kafadar; Side'de Rubato ve Alanya'da İlyas Yalçıntaş konser verecek.
Kuzey Kıbrıs'taki otellerde ise Kenan Doğulu, Derya Uluğ, Gökhan Tepe, Melek Mosso, Fatih Ürek, Elif Buse Doğan, Coşkun Sabah, Mustafa Sandal, Emre Altuğ, İrem Derici, Mehmet Erdem, Sakiler gibi sanatçılar sahnede olacak.
Kayak merkezleri Uludağ'da Gülben Ergen ve Mahsun Kırmızıgül, Sarıkamış'ta Deniz Seki; Sapanca'da Zara, Gökhan Tepe, Hüsnü Şenlendirici, Aşkın Nur Yengi; Afyonkarahisar'daki termal otellerde ise Ferhat Göçer, Eda Doğanay, Sibel Karakaş konser verecek.