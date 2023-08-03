Bir dönem Twitter'ı sallıyordu: 'Panpiş' Hilal Cebeci'nin son hali ortaya çıktı
Uzun zamandır gündemden uzak olan 'Panpiş' Hilal Cebeci'nin son hali ortaya çıktı. "Köylü Güzeli", "İpe ipe" gibi şarkılarıyla ünlenen 47 yaşındaki Hilal Cebeci'nin değişimini görenler gözlerine inanamadı. İşte ünlü ismin son hali...
1999 yılında çıkardığı 'Köylü Güzeli' albümü ve şarkıcı Doğuş ile yaşadığı aşkla tanınan Hilal Cebeci, 2011 yılında Panpiş akımını başlatmıştı. Hilal Cebeci, dinlenme ve takipçi konusunda başarı elde ederken, bir anda ortadan kayboldu.
Hilal Cebeci 2022 yılında yaptığı basın açıklamasında meme kanserine yakalandığını duyurmuş, "Korkmayın ben çok iyiyim, başında yakaladık. Ameliyat olacağım, geçip gidecek." demişti.
Cebeci, özel bir hastanede ameliyat olup sağ göğsündeki kitleyi aldırarak kanseri atlattı. Ünlü isim son olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla ortaya çıktı.
İşte Hilal Cebeci'nin son hali...