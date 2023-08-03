Bir dönem Twitter'ı sallıyordu: 'Panpiş' Hilal Cebeci'nin son hali ortaya çıktı

1999 yılında çıkardığı 'Köylü Güzeli' albümü ve şarkıcı Doğuş ile yaşadığı aşkla tanınan Hilal Cebeci, 2011 yılında Panpiş akımını başlatmıştı. Hilal Cebeci, dinlenme ve takipçi konusunda başarı elde ederken, bir anda ortadan kayboldu.